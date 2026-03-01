Aus: Ausgabe vom 25.03.2026, Seite 2 / Inland
Qual des Wals
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Einen beim Ort Timmendorfer Strand liegenden Buckelwal konnten Rettungskräfte am Montag in tiefes Wasser bringen. Am Dienstag hing er jedoch wieder auf einer Sandbank fest.
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