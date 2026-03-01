junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Montag, 23. März 2026, Nr. 69
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 24.03.2026, Seite 4 / Inland

»Klimaklage« der Umwelthilfe gescheitert

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die »Klimaklage« der Deutschen Umwelthilfe gegen die Autobauer BMW und Mercedes abgewiesen. Drei Geschäftsführer der Umwelt-Organisation wollten erreichen, dass BMW und Mercedes ab 2030 keine Verbrennerautos mehr verkaufen dürfen, da sie sonst ‌die zulässige Menge an klimaschädlichem Treibhausgas überschreiten würden. Der BGH in Karlsruhe urteilte am Montag jedoch, ‌dass einzelnen Unternehmen kein CO2-Budget zugewiesen sei. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.