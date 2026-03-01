Aus: Ausgabe vom 24.03.2026, Seite 4 / Inland
»Klimaklage« der Umwelthilfe gescheitert
Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die »Klimaklage« der Deutschen Umwelthilfe gegen die Autobauer BMW und Mercedes abgewiesen. Drei Geschäftsführer der Umwelt-Organisation wollten erreichen, dass BMW und Mercedes ab 2030 keine Verbrennerautos mehr verkaufen dürfen, da sie sonst die zulässige Menge an klimaschädlichem Treibhausgas überschreiten würden. Der BGH in Karlsruhe urteilte am Montag jedoch, dass einzelnen Unternehmen kein CO2-Budget zugewiesen sei. (Reuters/jW)
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