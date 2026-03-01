Dieselpreis knapp vor Allzeithoch

München. Der Dieselpreis ist nur noch etwas mehr als einen Cent von seinem Allzeithoch entfernt. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags hatte ein Liter Diesel 2,306 Euro gekostet, wie der ADAC am Montag mitteilte. Das waren 0,5 Cent mehr als am Sonnabend. Zum Allzeithoch aus dem März 2022 fehlen damit nur noch 1,5 Cent. Superbenzin der Sorte E 10 verteuerte sich von Samstag auf Sonntag ebenfalls leicht: um 0,2 Cent auf 2,085 Euro. Zum Allzeithoch aus dem März 2022 fehlen hier noch 12 Cent. Seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran sind die Spritpreise stark gestiegen. Super ist mehr als 30 Cent teurer als vor Kriegsbeginn, Diesel 56 Cent. (dpa/jW)