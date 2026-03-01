Spree-Neiße: CDU-Kandidat gewinnt knapp

Forst. Der CDU-Kandidat Martin Heusler hat die Stichwahl für das Amt des Landrats im Landkreis Spree-Neiße im Südosten Brandenburgs am Sonntag nur knapp gewonnen. Laut dem auf der Webseite des Landkreises veröffentlichten Ergebnis erhielt Heusler 51,49 Prozent der Stimmen. Die AfD-Kandidatin Christine Beyer kam auf 48,51 Prozent. Im ersten Wahlgang mit vier Bewerbern hatte Beyer mit 42,4 Prozent den größten Stimmenanteil erzielt, Heusler kam auf 30,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang lag bei 52,7 Prozent. Der bislang einzige AfD-Landrat ist seit 2023 Robert Sesselmann im südthüringischen Landkreis Sonneberg. (jW)