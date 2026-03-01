Zitat des Tages

Aus: Ausgabe vom 24.03.2026, Seite 4 / Inland
Zitat des TagesVon Lindsey Graham
Wir haben Iwojima geschafft, wir können das auch.
US-Senator Lindsey Graham warb am Sonntag im Sender Fox News mit Verweis auf eine Schlacht, in der 1945 etwa 6.800 US-amerikanische und über 20.000 japanische Soldaten starben, für eine Besetzung der iranischen Insel Kharg.
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