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Aus: Ausgabe vom 23.03.2026, Seite 4 / Inland

Bericht: Taliban-Mitglied leitet Botschaft in Berlin

Berlin. Die BRD ist offenbar der erste EU-Mitgliedstaat, in dem ein Mitglied der islamistischen Taliban faktisch eine Botschaft leitet. Das berichtete die ARD am Sonnabend. Demnach ist Taliban-Mitglied Nebrasul H. Geschäftsträger der afghanischen Botschaft in Berlin. Als solcher leitet er die Auslandsvertretung in Abwesenheit eines Botschafters. Der bisherige Geschäftsträger Abdul P. sei Anfang Januar entmachtet worden. H. war laut ARD einer von zwei Konsularbeamten, die im Juli mit Zustimmung der Bundesregierung nach Berlin gekommen waren. Die Taliban waren im August 2021 nach 20 Jahre langer NATO-Besatzung in Afghanistan wieder an die Spitze des westasiatischen Landes zurückgekehrt. Die Bundesregierung erkennt die Taliban nicht als rechtmäßige afghanische Regierung an. (AFP/jW)

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