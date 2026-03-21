Kreuzworträtsel
Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lösungsworts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochenendraetsel verlosen wir zweimal das Buch: »Ach du meine Nase! Das Quiz zu Film und Fernsehen in der DDR« von Mirko Krüger, erschienen bei Klartext.
Das Buch »Cleo, Liebe, usw.« – Cartoons von Cleo-Petra Kurze, erschienen im Klatschmohn-Verlag, haben gewonnen: Gerlinde Kaneberg aus Schmidgaden und Gerhard Markgraf aus Angermünde.
Teilnahmebedingungen: Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung der Verlosung genutzt. Sie werden nach einer Woche wieder gelöscht, die der Gewinnerinnen und Gewinner nach drei Monaten. Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in der Tageszeitung junge Welt (Print- und Onlineausgabe) einverstanden. Bitte beachten Sie, dass Prämien nur verschickt werden können, wenn eine Postadresse angegeben ist. In Ausnahmefällen kann eine Prämie nicht mehr verfügbar sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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