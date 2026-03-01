Autoimporte aus China überholen EU-Exporte

Stuttgart. Die Autoimporte aus China in die EU haben einer Analyse zufolge erstmals die EU-Exporte in die Volksrepu­blik übertroffen. Die Ausfuhren von Autos und Autoteilen aus der EU nach China sind vergangenes Jahr um 34 Prozent auf 16 Milliarden Euro gesunken, wie aus dem Papier des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Seit 2022 hätten sich die Exporte damit mehr als halbiert. Zugleich stiegen die Importe aus China um acht Prozent auf 22 Milliarden Euro. Aus einem Exportüberschuss in zweistelliger Milliardenhöhe ist damit innerhalb weniger Jahre ein Defizit geworden. Auch für das Autoland BRD zeigt sich diese Entwicklung: China war 2025 nur noch das sechstwichtigste Exportland für deutsche Hersteller. (dpa/jW)