USA erwägen Stopp von Sanktionen

Washington. Eine Aufhebung der Sanktionen gegen iranisches Öl könnte nach den Worten von US-Energieminister Chris Wright kurzfristig Lieferungen nach Asien ermöglichen. »Binnen Tagen, binnen drei oder vier Tagen, wird dieses Öl anfangen, in den Häfen anzukommen«, sagt Wright in einem Interview mit dem Sender Fox Business Network. US-Finanzminister Scott Bessent hatte am Donnerstag erklärt, die USA könnten die Sanktionen gegen iranisches Öl auf See bald aufheben. Die US-Regierung wolle damit die wegen der iranischen Schließung der Straße von Hormus stark gestiegenen Preise eindämmen. (jW)