Aus: Ausgabe vom 20.03.2026, Seite 2 / Feuilleton
Indonesien
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»Ogoh-Ogoh« werden böse Geister darstellende Bildnisse genannt, die während einer Parade am Abend vor »Nyepi«, dem Neujahrstag der balinesischen Hindus, rituell gereinigt werden
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