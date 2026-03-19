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Aus: Ausgabe vom 19.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Arbeiter bei Samsung Electronics für Streik

Seoul. Zehntausende Arbeiter des südkoreanischen Technologieriesen Samsung Electronics haben sich für einen Streik im Mai ausgesprochen, der sich auch auf die Chipproduktion des Unternehmens auswirken könnte. Nach Gewerkschaftsangaben vom Mittwoch stimmten bei einer Abstimmung 93,1 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Ausstand, der unter anderem den Forderungen nach höheren Löhnen Nachdruck verleihen soll. An der Abstimmung über den Streik nahmen 66.000 der knapp 90.000 gewerkschaftlich organisierten Kollegen teil, wie ein Bündnis von insgesamt drei Gewerkschaften mitteilte. Zu den Forderungen gehören auch die Aufhebung der Obergrenze für Boni und ein transparenteres, leistungsorientiertes Prämiensystem. (Afp/jW)

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