Aus: Ausgabe vom 19.03.2026, Seite 2 / Inland
Merz im Bundestag
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Mit wenig Enthusiasmus folgte eine Schülergruppe am Mittwoch der Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag
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