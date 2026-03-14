Ohne Kommentar

Aus: Ausgabe vom 14.03.2026, Seite 2 / Ausland
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Tausende Menschen haben am Freitag im nordsyrischen Kamischli den verstorbenen kurdischen Politiker Salih Muslim verabschiedet
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