Ohne Kommentar

Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. März 2026, Nr. 62
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Aus: Ausgabe vom 14.03.2026, Seite 2 / Ausland

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REUTERS/Orhan Qereman
Tausende Menschen haben am Freitag im nordsyrischen Kamischli den verstorbenen kurdischen Politiker Salih Muslim verabschiedet

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