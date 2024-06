Saeed Qaq/IMAGO Die israelische Polizei hatte das Büro des Senders im besetzten Ostjerusalem bereits Anfang Mai geschlossen

Die israelische Armee behauptet, ein Journalist des katarischen Fernsehsenders Al-Dschasira habe im Haus seiner Familie zeitweise israelische Geiseln gefangengehalten. Die Aussage kam in Umlauf, nachdem am vergangenen Freitag im palästinensischen Flüchtlingslager Nuseirat im Gazastreifen vier Geiseln durch israelisches Militär befreit worden waren. Bei der Aktion kamen nach palästinensischen Angaben mindestens 274 Menschen ums Leben, darunter 64 Kinder. Der bezichtigte Journalist Abdallah Aljamal starb ebenfalls, als israelische Soldaten auf der Suche nach Geiseln die Wohnung in Nuseirat stürmten, in der er mit seiner Familie lebte. Auch seine Ehefrau und sein Vater wurden dabei getötet.

»Dieser Mann hat nie für uns gearbeitet«, sagte Walid Al-Omari, Leiter des Al-Dschasira-Büros in Israel und den besetzten Gebieten. Tatsächlich findet sich sein Name nur ein einziges Mal im Onlinearchiv des Senders: im Januar 2019 als Koautor eines Artikels mit der Überschrift »Tales of Torture from Israel’s prisons« (Foltergeschichten aus Israels Gefängnissen). Ramy Abdu, der Leiter der in Genf ansässigen NGO »Euro-Med Human Rights Monitor«, bestätigte am 9. Juni auf X, Aljamal sei kein Mitarbeiter von Al-Dschasira gewesen.

Unter anderem Ynet, die englische Onlineausgabe der rechten, israelischen Tageszeitung Jediot Acharonot, hatten die Vorwürfe gegen Aljamal verbreitet. Ob in der Wohnung seiner Familie Geiseln versteckt waren, ist indes nicht bewiesen. »Das Gebäude, in dem Abdallah lebte, war eines von sieben Häusern, die (…) von der IDF gestürmt wurden. In nur zwei dieser Gebäude wurden Geiseln festgehalten, es ist noch nicht klar, in welchem«, erklärte der Journalist Muhammad Shehada, der unter anderem Kommentare für die israelische Tageszeitung Haaretz schreibt, am Sonntag auf X. Es handele sich um Gebäude mit mehreren Stockwerken.

Aljamal hatte offenbar regelmäßig für das Onlinemagazin Palestine Chronicle geschrieben. Dessen Redaktion hatte am Sonntag erklärt, »mit Betroffenheit« erfahren zu haben, dass Aljamal »beim jüngsten israelischen Massaker im Flüchtlingslager Nuseirat getötet wurde«. Israel unterstellt Palestine Chronicle, ein Sprachrohr der Hamas zu sein. Zu den Autoren gehört aber unter anderem auch der zu den sogenannten Neuen israelischen Historikern zählende Professor Ilan Pappe.

Das israelische Ministerium für Telekommunikation hat das Betätigungsverbot für Al-Dschasira am Sonntag indes um weitere 45 Tage verlängert. Der Sender bezeichnete die Verlängerung des Verbots als unbegründet und »Fortsetzung des Prozesses der Verleumdung und Fehlinformation« mit der Absicht, seinem Ruf zu schaden. Am 5. Mai hatte Israel das Senderbüro im besetzten Ostjerusalem geschlossen und Equipment konfisziert. Kabel- und Satellitenanbieter müssen den Sender in Israel aus dem Angebot nehmen. Die Internetseite wurde gesperrt. Al-Dschasiras Berichterstattung über den Krieg in Gaza bedrohe Israels Sicherheit und die seiner Soldaten, hieß es: Die Knesset hatte Anfang Mai ein Gesetz verabschiedet, wonach ausländische Medien verboten werden können, sollten sie als gefährlich für die Sicherheit des Landes erachtet werden.

»Die freie Presse leistet einen Dienst von unschätzbarem Wert, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit informiert und engagiert ist«, hatte die »Tagesschau« am 6. Mai einen UN-Sprecher zitiert. Der Verband der Auslandspresse in Israel sprach demnach von einem »dunklen Tag für die Medien«; Israel reihe sich in »den zweifelhaften Klub der autoritären Regierungen ein, die den Sender verbieten«. Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Mika Beuster, mahnte ebenfalls, die Pressefreiheit sei »kein Schönwettergrundrecht«. Auch in Kriegszeiten müsse dieses »in vollem Umfang gelten«, Israel dürfe kritische Stimmen nicht an der Berichterstattung hindern und die Schließung des Senders zurücknehmen.

as bis jetzt unbestätigte Gerücht, Aljamal sei Hamas-Anhänger, Geiselnehmer und Mitarbeiter von Al-Dschasira gewesen, zieht immer weitere Kreise. Der republikanische US-Senator Marco Rubio forderte US-Präsident Joseph Biden laut Fox in einem Brief am Dienstag abend auf, der kanadischen Al-Dschasira-Reporterin Kimberly Halkett die Akkreditierung zu entziehen und ihr den Zugang zum Weißen Haus zu untersagen. »Es ist kein Geheimnis, dass Al-Dschasira (…) seit langem ein Sprachrohr für Terroristen ist und antiamerikanische Gefühle verbreitet«. Die Liste von »Al-Dschasira-›Journalisten‹ in Gaza, die den Terrorismus unterstützen«, werde »immer länger«, so Rubio.