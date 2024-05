Henry Romero/REUTERS Staatschef Abinader gehört zwar einer Partei namens Partido Revolucionario Moderno an, gab im Wahlkampf aber den Hardliner (Santo Domingo de Guzmán, 16.5.2024)

Die instabile Situation im Nachbarland Haiti bestimmt auch den Wahlkampf in der Dominikanischen Republik: Am Sonntag sind 8,1 Millionen Dominikanerinnen und Dominikaner zur Wahl des Präsidenten und seines Stellvertreters sowie von 32 Senatoren, 190 Abgeordneten und 20 Vertretern für das Zentralamerikanische Parlament (Parlacen) aufgerufen.

Die bei vielen Europäern vor allem als karibisches Urlaubsziel bekannte Dominikanische Republik war in den vergangenen Monaten in internationalen Medien hauptsächlich im Zusammenhang mit den Unruhen in Haiti als politischer Akteur in der Region erwähnt worden. Beide Staaten teilen sich Hispaniola, die mit gut 76.000 Quadratkilometern zweitgrößte Insel der Großen Antillen.

Für die Position des Staats- und Regierungschefs bewerben sich neun Kandidaten, von denen in Umfragen dem derzeitigen Amtsinhaber Luis Abinader (mit 68 Prozent) die größten Chancen eingeräumt werden, gefolgt vom dreimaligen Präsidenten Leonel Fernández (18 Prozent) und dem ehemaligen Bürgermeister von Santiago, Abel Martínez (zwölf Prozent). Sollte keiner von ihnen am Sonntag mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, findet am 30. Juni eine Stichwahl statt, was in diesem Land allerdings seit 1996 nicht mehr vorgekommen ist.

Alle drei Hauptbewerber schürten in ihrem am Donnerstag beendeten Wahlkampf die Furcht vor einer Massenflucht von Haitianern. Der als rechts geltende, US-freundliche Luis Abinader vom sozialdemokratischen Partido Revolucionario Moderno (PRM) gibt sich als Hardliner. Laut Amnesty International hat seine Regierung im Jahr 2023 trotz der dortigen Bandenkämpfe mehr als 250.000 Menschen nach Haiti abgeschoben. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden örtlichen Medien zufolge weitere 28.304 Haitianer deportiert. Amnesty warf der Regierung »Menschenrechtsverletzungen und eine rassistische Migrationspolitik gegen Haitianer und Dominikaner haitianischer Abstammung« vor.

Davon unbeeindruckt erklärte Abinader im Wahlkampf: »Wir werden keine Flüchtlingslager akzeptieren – die Abschiebungen gehen weiter.« Er kündigte zudem die Aufstockung der Polizei um 80 Prozent an, um »auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen«. Vorwürfe der Opposition, die dem Amtsinhaber Korruption und Bestechung von Politikern und Wählern vorwerfen, prallten an ihm ab. Obwohl sich die Auslandsverschuldung während seiner Amtszeit um mehr als zehn Milliarden US-Dollar erhöht hatte, gilt der Sohn einer wohlhabenden Familie wirtschaftspolitisch als erfolgreich. Trotz eines von ihm als mögliche Folge haitianischer Migranten an die Wand gemalten Horrorszenarios wuchs die Wirtschaft im Jahr 2023 um 3,3 Prozent. Für dieses Jahr erwartet die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) sogar ein Wachstum von 4,1 Prozent.

Kritiker werfen seiner Regierung und der herrschenden Oberschicht vor, mit der Stimmungsmache gegen das Nachbarland und die von dort kommenden Menschen vor allem eigene Privilegien schützen und von der sozialen Ungleichheit sowie den gravierenden Problemen des Landes im Bildungs- und Gesundheitsbereich ablenken zu wollen. Doch Kandidaten, die den menschenfeindlichen Diskurs ablehnen, scheinen angesichts einstelliger Prognosen keine Chance zu haben. Auch der einzig ernstzunehmende Konkurrent des Favoriten, Leonel Fernández von der linksliberalen Partei Fuerza del Pueblo (FP), ist auf diesen Kurs eingeschwenkt. Kritikern der Migrationspolitik warf er mangelnden Respekt vor der Souveränität des Landes vor, das allein über die Aufnahme oder Zurückweisung von Flüchtlingen zu entscheiden habe. Die Dominikanische Republik lasse sich keine Migranten aufzwingen, lautete auch die Hauptbotschaft von Fernández im Wahlkampf.