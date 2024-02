Thaier Al-Sudani/REUTERS Teilnehmer der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai (12.12.2023)

Sie holt weit aus – beim Thema »Klimawandel«. Oder genauer: bei der Klimakrise, die zur Katastrophe werden könnte. »Dieses Buch ist ein kämpferisches Plädoyer dafür, an die Grenzen unserer Möglichkeiten zu gehen«, schreibt die Autorin Marie-Luise Wolff in »2,8 Grad. Endspiel für die Menschheit«. Vielleicht auch darüber hinaus, mittels »Ökodiktatur«. Ein bisschen zumindest.

Denn das »Pariser Klimaziel« von maximal 1,5 Grad Celsius globaler Erderwärmung scheint unerreichbar. Zumal, weil das klimapolitische Desaster durch subventionierten Verbrauch fossiler Brennstoffe finanziert würde, »sogar stärker als je zuvor«, klagt Wolff, Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Die Folge: Der Weltklimarat IPCC prognostiziert eine »Erhitzung des Planeten« um 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts, fast doppelt so viel, wie »Paris« vorgibt.

Dabei stehen die G20-Staaten besonders unter Handlungsdruck. Sie verursachen rund 81 Prozent der Kohlendioxidlast weltweit. Sie hätten, fordert Wolff, Emissionen »massiv« zu reduzieren. Realistisch? Fraglich. Die Abschlusserklärung der jüngsten UN-Klimakonferenz in Dubai, kurz COP 28, benennt eine »Abkehr von fossilen Energien« samt »Übergangsenergien« wie Erdgas, keinen klaren Ausstieg.

Wenigstens seien die COP-Konferenzen »Übungen im planetarischen Denken«, so Wolff, die auch Chefin eines deutschen Ökoenergieanbieters ist. »Ärmere und vulnerable Länder« fänden Gehör, würden die »großen reichen Nationen« dazu anhalten, ihren »Krisenblick« zu weiten. Nur, das reicht nicht. Alles bisherige Handeln gegen den drohenden Untergang sei vergeblich gewesen, resümiert die Autorin. Pflicht sei es jetzt, »schärfere Ziele und Maßnahmen« zu formulieren, die bislang versäumte »Krisenkommunikation« offensiv zu betreiben. Prägnanz in der Sprache, »die die Dinge beim Namen nennt und nicht nur vage umschreibt«. Die Menschheit sei schließlich im »Klimaendspiel«. Deshalb die »neue Radikalität« ohne »Zwischenwege« bei der »Rettungsmission«.

Dabei gehe es ferner um eine besser vermittelte »Regierungswahrheit«. Eine Art Blaupause für Wolff: die in der Bundespressekonferenz präsentierten Coronalagebilder des Robert-Koch-Instituts. Die »schnelle Taktung« der Verlautbarungen sei hilfreich gewesen, »politische Anordnungen durchzusetzen«. Klingt flapsig.

Manche Beobachter empfanden die Lagebilder eher als eigentümliche Dauerwerbeschleife für »politische Anordnungen«, also Impfungen. Für Wolff offenbar kein Problem: »Im Grunde stellen auch Pandemien einen Teil der fortschreitenden Klimakrise des Planeten dar.« Fast folgerichtig wünscht sie sich einen neuen Freiheitsbegriff. Das Ideal? Freiheit für die Vielen, nicht im »Übermaß für wenige Exzentriker«. Das sei Ausdruck eines modernen, demokratischen Staatsverständnisses, »das in Zeiten der Katastrophenvorsorge das Rettende voranstellt und damit ein stärkeres staatliches Reglement begründet«. Normal- und Ausnahmezustand würden sich überschneiden.

Alles wegen der vielzitierten »Kippunkte«. Seien diese erreicht oder überschritten, schmelzen polare Gletscher, stiege der Meeresspiegel gewaltig, veränderten sich Wind- und Strömungsverhältnisse. Dürre und Fluten folgten. Die Vorboten seien längst wissenschaftlich belegt. Nur exakt vorhersagen ließen sich klimatische Tipping Points nicht. Niemand könne das, betont Wolff. Deshalb müssten wir lernen, mit »Latenzen« umzugehen.

So oder so, eilig sei »die Dekarbonisierung aller Lebensabläufe«. Eine Methode: Geo-Engineering, also eine technisch herbeigeführte CO2-Minderung in der Atmosphäre durch »Abscheidung und Verpressung« von Kohlendioxid. Wohin mit dem Treibhausgas? In unterirdische Lagerstätten, beispielsweise in der Nordsee. Science-Fiction, kaum mehr.

Im Blick zudem der Bausektor mit seinem »extremen Ressourcen- und Energieverbrauch«. Wolffs Devise: Umbau statt Neubau. Die Vorgabe der Ampelkoalition, jährlich 400.000 Wohneinheiten zu bauen, »sollte revidiert« werden. Längst passiert, will man angesichts des sich anbahnenden Desasters der Bauwirtschaft meinen. Schade: Die Autorin unterlässt es hier wie an anderen Stellen, die ökologische Frage mit der sozialen zu verknüpfen. Abseits dessen: Wolff liefert einen provokanten Essay. Aber mit ihrer »ökodiktatorischen« Verve könnte sie »krisenkommunikativ« scheitern. Beim Rezensenten zum Beispiel.