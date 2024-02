IMAGO/Cover-Images Bei vielen Arbeitskämpfen gleichzeitig: Unite-Generalsekretärin Sharon Graham (hier bei einer Demonstration von Stahlarbeitern am 28.6.2023 in London)

Nach langem Arbeitskampf haben die Arbeiter von Seagate in Derry das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung gewonnen. Der größte »Arbeitgeber« in Nordirlands zweitgrößter Stadt muss die Gewerkschaft Unite als Belegschaftsvertretung anerkennen. Der Weltmarktführer in der Produktion von Festplatten hatte sich jahrelang geweigert, eine gewerkschaftliche Vertretung am Standort Derry anzuerkennen.

Die Fabrik liegt im katholischen Wohngebiet Springtown im Nordosten der Stadt nahe der Grenze zur Republik Irland. Ihre Belegschaft habe »mit überwältigender Mehrheit für die Aufnahme in Unite« gestimmt, wie die Gewerkschaft am 30. Januar bekanntgab. Die Abstimmung fand unter den 540 Fertigungsspezialisten statt und sei »das Ergebnis einer mehrjährigen Kampagne von Gewerkschaftsaktivisten des Unternehmens und Organisatoren von Unite«.

Unite ist eine der größten Gewerkschaften Großbritanniens und organisiert auch Arbeiter in Irland. In der aktuellen Streikwelle gehört sie zu den kämpferischsten und erfolgreichsten Gewerkschaften. Seit Sharon Graham im August 2021 Generalsekretärin wurde, hat Unite nach eigenen Angaben 80 Prozent der Arbeitskämpfe gewonnen.

Im Vorfeld der Abstimmung hatte das Unternehmen erfahrene Union Buster, also Berater, deren Ziel es ist, gewerkschaftliche Vertretung in Betrieben zu zerschlagen, aus den USA angeheuert. Zuvor hatten die Berater für Amazon in den USA gewerkschaftsfeindliche Kampagnen durchgeführt. Die Taktik von Seagate ging nicht auf: Das »Union Busting« scheiterte.

Laut nordirischen Arbeitsgesetzen hat das Unternehmen maximal 30 Tage nach Abstimmung Zeit, mit der Gewerkschaft einen freiwilligen Tarifvertrag auszuhandeln oder vom Arbeitsgericht einen gesetzlichen Tarifvertrag in Kraft setzen zu lassen.

Unite-Generalsekretärin Graham nannte das Abstimmungsergebnis einen »enorm wichtigen Sieg für die Belegschaft bei Seagate«. Das Unternehmen habe alles getan, die Gewerkschaftsorganisierung zu verhindern: »Doch die Arbeiter waren entschlossen. Sie haben das spaltende Angstnarrativ des Unternehmens zurückgewiesen und sich den Gewerkschaftsfeinden widersetzt«, erklärte Graham.

Im Mai 2023 hatte Seagate in Derry die Kündigung von mehr als 100 Angestellten bekanntgegeben. In den folgenden Wochen stieg die Zahl auf über 300 Entlassungen an. Im Sommer hatten 220 Angestellte ein freiwilliges Abfindungspaket akzeptiert und das Unternehmen verlassen, berichtete damals das Onlineportal Belfast Live.

Weltweit hat Seagate mehr als 3.000 Beschäftigten gekündigt, nachdem das Unternehmen vom US-Handelsministerium im April 2023 mit einer Geldstrafe von 300 Millionen US-Dollar (279 Mio. Euro) belegt worden war. Der Grund: Seagate hatte Geräte im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd. Euro) an das chinesische Unternehmen Huawei geliefert und damit gegen US-Exportkontrollen verstoßen.

»Nachdem wir nun unsere Rechte auf Anerkennung erkämpft haben, wird Unite die Anstrengungen verdoppeln, um für Arbeitsplätze, Löhne und Arbeitsbedingungen der Belegschaft bei Seagate zu kämpfen«, gab sich Graham Ende Januar kämpferisch.

Unite-Regionalsekretärin für Irland, Susan Fitzgerald, sagte auf einer Belegschaftsversammlung: »Das ist ein riesiger Sieg. Seagate ist einer der führenden Betriebe Nordirlands, und wenn dort eine Gewerkschaft aufgebaut werden kann – angesichts einer so professionellen und gutfinanzierten gewerkschaftsfeindlichen Kampagne –, dann kann sie überall aufgebaut werden.« Sie hofft, der Arbeitskampf bei Seagate wird Vorbild für weitere Gewerkschaftsorganisierung in Nordirland, »vor allem im Nordwesten des Landes«, werden, so Fitzgerald.