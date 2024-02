Peter Morrison/AP Photo/dpa Was lange währt, wird hoffentlich gut: Die erste republikanische Erste Ministerin Michelle O’Neill am Sonnabend in Belfast

Zum ersten Mal seit der Teilung der irischen Insel vor 103 Jahren hat die Provinz Nordirland eine Regierungschefin, die nicht aus dem probritischen, unionistischen Lager kommt. Am Sonnabend wurde Michelle O’Neill von der republikanischen Sinn Féin (SF) zur Ersten Ministerin, wie das Amt der Regierungschefin genannt wird, gewählt – exakt zwei Jahre nach dem Beginn des Parlamentsboykotts der unionistischen Democratic Unionist Party (DUP) und 20 Monate, nachdem SF erstmals stimmen- und mandatsstärkste Partei bei den Regionalwahlen wurde.

Offiziell boykottierte die DUP das Regionalparlament Stormont, weil sie Sonderregelungen für Nordirland im Brexit-Abkommen zwischen Brüssel und London ablehnte. Inoffiziell sabotierte die DUP den Politikbetrieb, um SF von der Macht fernzuhalten. Gemäß dem Karfreitagsabkommen steht der Partei das Recht zu, einen stellvertretenden Ersten Minister zu nominieren. In der vergangenen Woche gaben die Unionisten ihren Boykott auf. Ein paar Zugeständnisse konnte die DUP London in der Frage des Brexit-Abkommens abringen, die britische Regierung versüßte Belfast die Einigung mit einer Finanzspritze von drei Milliarden Pfund Sterling (3,5 Milliarden Euro).

In ihrer ersten Ansprache an der Spitze der Regierung sagte O’Neill, sie werde »allen gleichermaßen dienen« und eine »Erste Ministerin für alle« sein: »Wir müssen respektvoll miteinander umgehen.« Und weiter: »Als irische Republikanerin verspreche ich den Kollegen, die britischer Abstammung sind, eine unionistische Tradition haben und die Union (mit Großbritannien, jW) schätzen, Zusammenarbeit und echte, ehrliche Bemühungen.« Sie betonte: »Dies ist ein Parlament für alle – Katholiken, Protestanten und Andersdenkende.«

Ihre Ausführungen standen im deutlichen Kontrast zur Geschichte des Landes: Vor rund 100 Jahren sagte der erste Regierungschef der Provinz, James Craig, Nordirland sei »ein protestantischer Staat für ein protestantisches Volk«. Viele Jahrzehnte wurden Katholiken als Bürger zweiter Klasse behandelt, bis eine Bürgerrechtsbewegung und im Anschluss daran der Bürgerkrieg dem in den 1990er Jahren offiziell ein Ende machten. O’Neill ist 47 Jahre alt und kommt aus republikanischer Familie aus der Grafschaft Tyrone. Ihr Vater war politischer Gefangener. Ihr Onkel war Präsident der mächtigen republikanischen Unterstützungsorganisation »Noraid« in den USA, und viele ihrer Familienmitglieder fielen als IRA-Mitglieder im Kampf.

Ihre Stellvertreterin als Regierungschefin ist Emma Little-Pengelly von der DUP. Auch sie betonte, dass es ein »historischer Moment« sei. Erstmals führen nun zwei Frauen Nordirland. Little-Pengelly kommt aus einer Familie mit engen Verbindungen zu den loyalistischen Paramilitärs. Ihr Vater Noel Little war Mitglied der paramilitärischen Ulster Resistance und wurde in den 1980ern in Paris festgenommen, als er einen Waffendeal mit Vertretern des Apartheidregimes in Südafrika abschließen wollte.

Während die Mehrheit der DUP den Deal unterstützt, regt sich an der unionistischen Basis Unmut. Jim Allister, Parteichef der Hardliner von der Traditional Unionist Voice sagte, dass es draußen Tausende von Unionisten gebe, die »niemals vor der IRA Sinn Féin niederknien werden«. Am Donnerstag abend versammelte sich eine Schar von 100 älteren Männern in Moygashel, Grafschaft Tyrone, um ihre Opposition gegen das Abkommen zu koordinieren. Neben Allister waren die bekanntesten Redner der ehemalige DUP-Minister Jim Wells und der bekannte Loyalist Jamie Bryson, der enge Verbindungen zur paramilitärischen Ulster Volunteer Force in Ostbelfast unterhält.

Teil der Proporzregierung ist neben der zweiten nordirischen unionistischen Partei, der gemäßigten UUP, auch die liberal-unionistische Alliance Party. Die sozialdemokratische SDLP wird sich dagegen in die Opposition begeben. Parteichef Colum Eastwood sagte am Donnerstag vor der Abstimmung über den Deal in Westminster: »Es ist zwar positiv, dass wir wieder eine funktionierende Regierung haben werden«, aber das Abkommen »kommt zu kurz«. Er wird eine Opposition aus SDLP, trotzkistischer People Before Profit und den Grünen anführen. Erstmals sind so Regierungs- und Oppositionsführung von irischen Republikanern besetzt.