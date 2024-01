Henry Nicholls/REUTERS Lang anhaltender Widerstand: Protestaktion gegen Streikgesetz am 30. Januar 2023 in London

Mit einer neuen Kampagne wollen die britischen Gewerkschaften das restriktive Antistreikgesetz der konservativen Regierung zu Fall bringen. Am Sonnabend gab es eine erste Demonstration in Cheltenham im Westen Englands. Sie soll als Startschuss für eine Protestwelle dienen, deren Strategie am neunten Dezember 2023 bei einem Sonderkongress des Gewerkschaftsdachverbands TUC beschlossen wurde.

Fast ein Jahr nach den letzten Protesten gegen das Vorhaben riefen die Gewerkschaften nun zu neuem Widerstand. Im Januar 2023 hatten sich Tausende wütende Gewerkschafter vor dem Sitz der Regierung versammelt, um gegen die Pläne zu demonstrieren. Die Feuerwehrgewerkschaft FBU forderte vom TUC einen Generalstreik. Doch statt den Unmut zu nutzen, verlegte der TUC seine Kampagne in die Gerichtssäle. Geholfen hat es nicht, und die Vorlage wurde in leicht abgeschwächter Form im Sommer 2023 von beiden Kammern des britischen Parlaments angenommen. Im Oktober wurden Pläne bekannt, das Gesetz weiter zu verschärfen.

Mit der neuen Kampagne will der TUC vor den Wahlen im Herbst 2024 Druck auf die Regierung und die oppositionelle Labour Party ausüben. Im Dezember wurde auf dem Sonderkongress des Dachverbands beschlossen, innerhalb von 100 Tagen nach Antritt einer möglicherweise von den Sozialdemokraten gestellten Regierung müsse die gewerkschaftsfeindliche Gesetzgebung außer Kraft gesetzt werden.

Die Demonstration in Cheltenham war auch von symbolischem Wert. Ort und Datum sollen an die Offensive der damaligen Premierministerin Thatcher gegen die Beamten des britischen Geheimdienstes GCHQ erinnern, dessen Zentrale sich in Cheltenham befindet. Am 25. Januar 1984 hatte die Regierung ihnen ein Ultimatum gestellt: Austritt aus der Gewerkschaft oder Kündigung. Nach einer Gewerkschaftskampagne wurden die Kündigungen schließlich zurückgenommen.

»Diese Regierung hat den Arbeitern den Krieg erklärt. Aber wir werden niemals zulassen, dass sie Arbeiter dazu zwingt, Streikposten zu verlassen, ihre eigenen Streiks zu brechen, ihre eigene Entschlossenheit zunichte zu machen«, rief Sharon Graham, Generalsekretärin der Unite-Gewerkschaft, der begeisterten Menge zu. »Unite wird Widerstand leisten.«

Nach Berechnungen des TUC hat jeder fünfte Beschäftigte sein Streikrecht verloren. Laut einer Studie sind 5,5 Millionen Arbeiter betroffen. Das Gesetz sieht vor, dass Arbeiter, die rechtmäßig für einen Streik in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Feuerwehr, öffentlicher Verkehr, Grenzsicherung und Atomenergie stimmen, gezwungen werden können, am Arbeitsplatz zu erscheinen – und entlassen werden können, wenn sie sich nicht daran halten.