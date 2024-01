Bremer Friedensforum gegen NATO-Manöver: Europa braucht Entspannung und Verständigung

Ana Brigida/AP/dpa Kampfflugzeuge auf dem Deck des britischen Flugzeugträgers »HMS Queen Elizaeth« beim »Steadfast Defender 2021« (Atlantik, 27.5.2021)

Das Bremer Friedensforum verschickte am Donnerstag eine Erklärung zum laufenden NATO-Großmanöver »Steadfast Defender 2024«:

Das Bremer Friedensforum erinnert angesichts des gerade begonnenen und fast vier Monate dauernden NATO-Manövers »Steadfast Defender 2024« an die Selbstverpflichtung in der Europäischen Sicherheitscharta der OSZE aus dem Jahr 1999: »Wir müssen Vertrauen zwischen den Menschen innerhalb der Staaten schaffen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten vertiefen.«

Dieses NATO-Manöver, das größte seit 1988, ist eine Provokation gegen diese Verpflichtung und besonders gegen Russland. 90.000 Soldaten, über 50 Kriegsschiffe von Zerstörern bis zu Flugzeugträgern, 80 Jagdflugzeuge, Hubschrauber und Drohnen und mindestens 1.100 gepanzerte Fahrzeuge werden daran teilnehmen, darunter 12.000 Soldaten der Bundeswehr. Das Mitwirken der deutschen Soldaten macht die Geschichtsvergessenheit dieses Landes deutlich, von dem im 20. Jahrhundert zwei große Angriffskriege gegen Russland bzw. gegen die Sowjetunion ausgegangen sind. Im Zweiten Weltkrieg hat das die Sowjetunion 27 Millionen Tote gekostet. Außerdem verursacht solch ein Manöver enorme Schäden an Umwelt und Klima.

Was Europa in der augenblicklich sehr angespannten Situation braucht, sind keine Großmanöver, sondern Zeichen der Entspannung und Verständigung durch Diplomatie und Verhandlungen.

Am 12. Februar wird in Malis Hauptstadt Bamako über das Verbot der linken Partei »Afrikanische Solidarität für Demokratie und Unabhängigkeit« (SADI) verhandelt. Dazu erklärte Wulf Gallert, Kovorsitzender der Internationalen Kommission der Partei Die Linke, am Donnerstag:

Unsere malische Partnerpartei SADI soll verboten werden. Die Linke erklärt sich solidarisch mit SADI und fordert von der malischen Militärregierung, den Antrag auf Parteiverbot zurückzuziehen. SADI soll verboten werden, weil ihr im Exil lebender Vorsitzender Oumar Mariko auf Verletzungen der Menschenrechte und die hohe Zahl ziviler Opfer beim Kampf der malischen Militärs gegen dschihadistische und separatistische Milizen hinweist. Wir teilen diese Sorge sowie seine Auffassung, dass militärische Gewalt, nach Abzug der französischen und deutschen Truppen nun in Zusammenarbeit mit russischen Kämpfern, weiterhin keine Lösung herbeiführen kann. Je mehr Zivilistinnen und Zivilisten Opfer von Operationen der malischen Armee werden, desto mehr Menschen werden sich den Milizen anschließen – und das Töten wird weitergehen. (…)

Das Aktionsnetzwerk »Leipzig nimmt Platz« protestierte am Donnerstag gegen die Beteiligung der AfD an einer antifaschistischen Gedenkveranstaltung:

Auch in diesem Jahr findet anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocausts eine zentrale städtische Gedenkveranstaltung statt – am 27. Januar, ab 15.00 Uhr, am Mahnmal zum Massaker von Abtnaundorf, Theklaer Straße 48, Leipzig.

Dazu erklärt Irena Rudolph-Kokot für das Aktionsnetzwerk: »Seit einigen Jahren versucht die AfD verstärkt, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, um sie für sich zu vereinnahmen und für ihre Normalisierungsstrategie, nämlich eine Partei wie jede andere zu sein, zu nutzen. Für uns ist die Beteiligung der Partei der Nationalist*innen, Rassist*innen und Antisemit*innen eine Verhöhnung der Opfer des Holocausts und ihrer Angehörigen.« (…)