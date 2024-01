Ann Wang/REUTERS »Engste Verbündete in Fernost«: Training im Umgang mit EUV-Maschine von ASML in Tainan, Taiwan

Der niederländische Chipmaschinenhersteller ASML hat am Mittwoch seine Jahresbilanz 2023 veröffentlicht: Der Konzern aus Veldhoven setzte 27,6 Milliarden Euro um und verzeichnete einen Nettogewinn von 7,8 Milliarden Euro. Das waren, trotz geschwächter Halbleiterbranche, 2,2 Milliarden mehr als 2022. Auffallend viele seiner weltweit heiß begehrten Maschinen verkaufte ASML nach China, obwohl dem Konzern auf Drängen der USA Exportbeschränkungen auferlegt wurden. Es sei noch unsicher, »wie die Erholung des Halbleitermarkts in diesem Jahr aussehen wird«, sagte CEO Peter Wennink bei der Präsentation der Jahreszahlen. »Die Auslastung beginnt sich zu verbessern. Unser starker Auftragseingang im vierten Quartal unterstützt eindeutig die zukünftige Nachfrage.«

Offenbar profitierten zuletzt vor allem chinesische Kunden von der schwächeren Nachfrage auf dem Weltmarkt. Im dritten und vierten Quartal 2023 waren Firmen aus der Volksrepublik die wichtigste Quelle für den Umsatz. Dabei hat ASML im Jahr 2020 von der niederländischen Regierung drastische Exportbeschränkungen für Ausfuhren nach China auferlegt bekommen, die im vergangenen Jahr noch einmal verschärft wurden. Auf Druck der USA, die China wirtschaftlich schwächen und technologisch ausbremsen wollen, um etwa zu verhindern, dass der Systemkonkurrent eine marktbeherrschende Stellung im Bereich der so genannten »künstlichen Intelligenz« (KI) erlangt.

Die USA drängen schon lange auf ein komplettes Verbot der Ausfuhren des Weltmarktführers nach China. ASML hat ein Monopol auf die modernsten Geräte, die auf Basis von extremer ultravioletter Belichtung (EUV) arbeiten. Stückpreis etwa 180 Millionen US-Dollar. Ohne diese leistungsstarken Maschinen geraten Halbleiterhersteller schnell ins Hintertreffen. Wichtigste Abnehmer sind TSMC aus Taiwan, der US-Konzern Intel und Samsung aus Südkorea. Taiwan und Südkorea sind in Fernost die engsten Verbündeten der USA.

Seit 2019 setzen die USA den Konzern über die niederländische Regierung unter Druck. Bereits Donald Trump drängte auf einen Stopp der China-Exporte. Joseph Biden verschärfte die Ausfuhrbeschränkungen und »geht hart gegen Pekings Versuche vor, eine eigene fortschrittliche Halbleiterindustrie aufzubauen«, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am 1. Januar versicherte. Im vergangenen Jahr musste Washington beispielsweise verärgert zur Kenntnis nehmen, dass der chinesische Konzern Huawei 2023 ein Smartphone entwickeln konnte, das mit dem I-Phone von Apple konkurrieren kann. Huawei nutzte dazu Chips, die mit Maschinen von ASML hergestellt wurden.

Im vergangenen Herbst hat die niederländische Regierung, wie von den USA gewünscht, den Export von DUV-Maschinen (Deep Ultraviolett) verboten. Das betreffe allerdings nur eine kleine Anzahl chinesischer Kunden, teilte ASML am Neujahrstag mit. »In jüngsten Gesprächen mit der US-Regierung hat ASML weitere Klarstellungen zum Umfang und zu den Auswirkungen der Exportbestimmungen erhalten«, war die Mitteilung. Neu hinzu kämen »Beschränkungen für bestimmte mittelkritische DUV-Immersionslithographiesysteme für eine begrenzte Anzahl moderner Produktionsanlagen«. Das Unternehmen werde sich an die Vorgaben halten.

Bis Ende Januar hätten DUV-Geräte noch nach China geliefert werden dürfen. Aber der Konzern stoppte die noch erlaubte Lieferung von drei Geräten an chinesische Firmen schon Wochen vorher. »Der Sicherheitsberater der USA, Jacob Sullivan, habe Ende letzten Jahres die niederländische Regierung in dieser Angelegenheit angerufen«, erfuhr Bloomberg aus vertraulicher Quelle. Daraufhin hätten die niederländischen Beamten den US-Regierungsvertreter gebeten, sich direkt mit ASML in Verbindung zu setzen.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums nannte das von den USA durchgesetzte Ausfuhrverbot einen Akt der »Hegemonie« und forderte die niederländische Regierung auf, »den Geist des Vertrags und die Weltordnung zu respektieren, um den gegenseitigen Nutzen der beiden Länder zu wahren.« Wennink zweifelt ohnehin daran, dass die Chinesen auf Dauer vom Markt verdrängt werden können: »Je mehr man sie unter Druck setzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie ihre Anstrengungen verdoppeln«, sagte er im vergangenen Jahr in einem Interview mit Bloomberg.