Nordostsyrienvertretung: Türkische Angriffe auf Energieversorgung der Region

Orhan Qereman/REUTERS Rauch steigt auf nach einem Luftangriff bei Kamischli (5.10.2023)

Die Vertretung der Demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland informierte am Montag über die jüngsten türkischen Angriffe auf zivile Infrastruktur der Region:

Am vergangenen Wochenende hat die türkische Armee über 30 Orte in Nord- und Ostsyrien aus der Luft angegriffen. Kraftwerke, zivile Fabriken und Warenlager wurden getroffen. Fünf Zivilisten, darunter zwei Kinder, wurden durch die Angriffe verletzt.

Khaled Davrisch, Repräsentant der Selbstverwaltung in Deutschland kommentiert: »Anders als in der Berichterstattung dargestellt, zielt die Türkei nicht auf militärische Stellungen. Sie greift gezielt zivile Infrastruktur an. Die Region ist bereits jetzt in einer humanitären Krise. Wenn sich die Situation verschärft, führt das zu weiteren Fluchtbewegungen aus Syrien.«

Viele der getroffenen Ziele, insbesondere im Bereich der Energieversorgung, wurden bereits bei vorherigen Luftangriffen der Türkei im Oktober und Dezember beschädigt und erst vor kurzem wieder repariert.

Ziyad Rustem vom Energiebüro der Selbstverwaltung erläutert: »Die Angriffe zielen systematisch darauf ab, die Energieversorgung für die Bevölkerung zu unterbrechen.« Seit 2019 greift die Türkei immer wieder die selbstverwaltete Region im Norden und Osten Syriens an, hunderte Zivilisten wurden bereits getötet. Zu den Zielen gehören Wasserwerke, Ölraffinerien, Elektrizitätswerke, sowie Geflüchtetencamps und Krankenhäuser. (…)

Die linke Schutz- und Solidaritätsorganisation Rote Hilfe e.V. protestierte gegen Polizeigewalt auf der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration am Sonntag in Berlin:

An der Gedenkdemonstration für die ermordeten KPD-Gründer*innen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht nahmen mehrere tausend Menschen teil. Die Manifestation führt seit vielen Jahren vom Frankfurter Tor zum Friedhof der Sozialisten in Berlin-Friederichsfelde. Dort wird den von der rechten Freikorps ermordeten Sozialist*innen und Kommunist*innen gedacht.

Die Demonstration stand unter dem Motto »Gegen Krieg und Krise! Für Frieden und Solidarität!«, zu der ein breites linkes Bündnis aufgerufen hatte.

Immer wieder wird die Demonstration von Polizeigewalt überschattet, so auch in diesem Jahr. Polizeieinheiten griffen unter anderem den Palästina-Block an. Videos in den Sozialen Netzwerken zeigen zudem eine brutale Festnahme einer Demonstrantin, die vermeintlich eine Fahne mit dem Konterfei des PKK-Gründers Abdullah Öcalan getragen haben soll. Selbst auf dem Friedhof der Sozialisten soll es zu weiteren Festnahmen gekommen sein. Laut Auskunft von Demonstrationssanitäter*innen wurden Aktivist*innen teils schwer verletzt und mussten sich im Krankenhaus behandeln lassen. Auch Pressevertreter*innen sollen gewaltsam an ihrer Arbeit gehindert worden sein, als sie die Polizeigewalt dokumentieren und darüber berichten wollten.

Hierzu erklärt Anja Sommerfeld, Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe e. V.: »Heute hat sich wieder einmal gezeigt, dass in Berlin missliebige linke Forderungen einfach von der Straße geprügelt werden, wenn es den Repressionsbehörden und der herrschenden Politik gefällt. Wir protestieren gegen die massive Polizeigewalt, fordern die Einstellung der Verfahren und rufen zur Solidarität mit den Betroffenen auf. Dieser polizeiliche Akt der gewalttätigen Zensur darf nicht unwidersprochen bleiben.«