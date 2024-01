Dylan Martinez/REUTERS Geplant ist zunächst der Bau eines neuen Reaktors am Standort Sizewell an der englischen Ostküste

Nach Frankreich hat nun auch Großbritannien eine Renaissance der Atomkraft angekündigt. Bis Mitte des Jahrhunderts soll ein Viertel des britischen Stroms aus Kernenergie gewonnen werden, teilte die rechte britische Regierung Ende vergangener Woche mit. Man wolle sich damit unabhängig von russischem Öl und Gas machen und den CO2-Ausstoß reduzieren, begründete London den Schritt. Nur so könnten »Tausende von Arbeitsplätzen geschützt und die Energiesicherheit Großbritanniens verbessert werden«.

Die Atompläne sehen den Ausbau und die Modernisierung bestehender Anlagen sowie den Bau neuer Kraftwerke vor. Außerdem soll in die Forschung zur »fortgeschrittenen Produktion von Kernbrennstoffen« investiert werden. Zwischen 2030 und 2044 sollen alle fünf Jahre ein bis zwei neue Reaktoren an bestehenden AKW-Standorten ans Netz gehen. Zusammen mit einem neuen Kraftwerk soll so die Stromerzeugung aus Kernenergie von derzeit sechs Gigawatt auf 24 Gigawatt steigen.

Der Anteil der Kernenergie an der britischen Stromproduktion ist von 27 Prozent in den 1990er Jahren auf heute rund 15 Prozent gesunken, weil ältere Anlagen stillgelegt wurden und der Bau neuer Anlagen länger dauerte als geplant. Vor diesem Hintergrund bezeichnete die Regierung ihre nuklearen Ziele als »herausfordernd«. Geplant ist zunächst der Bau eines neuen Reaktors am Standort Sizewell an der englischen Ostküste in der Grafschaft Suffolk. Danach sollen »weitere Großprojekte geprüft werden«, erklärte das Ministerium für Energiesicherheit. Außerdem sollen sogenannte kleine modulare Kernreaktoren, die angeblich billiger und schneller in Fabriken hergestellt werden können, helfen, das 24-Gigawatt-Ziel zu erreichen. Die Regierung hat im vergangenen Jahr einen Forschungswettbewerb gestartet, um solche Reaktoren bis in die 2030er Jahre zu entwickeln.

Zahlreiche Umweltschutzgruppen kritisierten das Vorhaben. »Alle paar Monate macht die Regierung eine große öffentliche Ankündigung über die Zukunft der Atomenergie, in der Hoffnung, dass ein großer Investor dem Hype glaubt und sich bereit erklärt, diese Technologie des 20. Jahrhunderts zu finanzieren«, sagte etwa Douglas Parr von Greenpeace UK gegenüber Reuters.

Tatsächlich stehen hinter dem Plan der Sunak-Regierung eher geostrategische Ziele als Klimaschutzabsichten. So heißt es in der Regierungserklärung: »In den zwei Jahren seit Putins illegaler Invasion der Ukraine hat die Regierung die Versorgungssicherheit verdoppelt, um das Land vor Preisschwankungen und feindlichen ausländischen Regimen zu schützen und die Energieunabhängigkeit Großbritanniens zu stärken.«

Auch die Kernenergieforschung soll geostrategischen Interessen dienen: »Großbritannien ist das erste Land in Europa, das ein Hightechkernbrennstoffprogramm mit Investitionen von bis zu 300 Millionen Pfund Sterling in die britische Produktion startet.« Damit will London »Putin vom Weltmarkt verdrängen«. Claire Coutinho, Staatssekretärin für Energiesicherheit, formulierte es so: »Die Stärkung unserer Energiesicherheit bedeutet, dass Großbritannien nie wieder von Tyrannen wie Wladimir Putin gezwungen wird, Lösegeld für Energie zu zahlen.«