Vitaly Sozinov/IMAGO Nicht immer gute Laune: Alexej Kossygin (vorne links) bei einem Treffen mit einer von Horst Sindermann (vorne rechts) geleiteten DDR-Delegation im Kreml (31.3.1972)

Die Ereignisse, die Egon Krenz im zweiten Band seiner Erinnerungen schildert, sind zumeist bekannt. Dennoch ist »Gestaltung und Veränderung«, so der Titel, ein ungewöhnliches Buch: Es enthält in überwiegend chronologischer Reihenfolge von mehr als 60 Abschnitten eine Schilderung politischer Auseinandersetzungen im Machtzentrum der DDR, dem Politbüro des Zentralkomitees der SED, zwischen 1976 und Ende 1988.

Krenz wurde im Mai 1976 als FDJ-Vorsitzender (seit 1974) Kandidat und 1983 – nach dem Ende seiner FDJ-Amtszeit – Vollmitglied des Politbüros und zugleich Sekretär des Zentralkomitees, zuständig für Sicherheit, Jugend, Sport sowie Staats- und Rechtsfragen. 1984 folgte die Ernennung zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR. Generalsekretär Erich Honecker schenkte ihm großes Vertrauen.

Allmählicher Verfall

Ein Erzählstrang des Buches ist der allmähliche Verfall des anfänglich von Zuneigung und Respekt auf seiten von Krenz bestimmten Verhältnisses zum Staats- und Parteichef Honecker. Lange vor Michail Gorbatschows Amtsantritt als Generalsekretär der KPdSU 1985 hatte Honecker demnach intern ein äußerst kritisches Verhältnis zur sowjetischen Führung entwickelt und witterte hinter vielen gegen die DDR gerichteten Aktionen – wie zum Beispiel dem im Januar 1978 im Spiegel veröffentlichten »Manifest des Bundes Demokratischer Kommunisten Deutschlands« – Moskauer Straf- und Disziplinierungsabsichten. Krenz sah das oft anders und versuchte offenbar, beiden Seiten gerecht zu werden, also sowjetische und DDR-Interessen gegeneinander abzuwägen. Das DDR-Verhältnis zur Sowjetunion ist der zweite zentrale Erzählungs- und Spannungsbogen des Buches. Ein Ergebnis war die unvermeidliche Entfremdung von Honecker. Differenzen gab es zudem sehr rasch mit Gorbatschow. Honecker begegnete ihm von Anfang an mit Distanz und Misstrauen, Krenz entdeckte beim KPdSU-Chef zunächst nachvollziehbare Absichten.

Klar wird wie in kaum einem anderen Band zur DDR-Geschichte: Hintergrund der subjektiven Gegensätze und Animositäten war ein harter objektiver Widerspruch zwischen zwei sozialistischen Staaten, der letztlich die inneren Widersprüche der DDR-Entwicklung immer stärker überformte und sie schließlich derart, nämlich bis zum Antagonismus, verschärfte, dass der Untergang des ostdeutschen Staates nur noch wie ein Epilog erscheint. Er soll Gegenstand des dritten Teils werden.

Solide Grundlage

Auf seine Weise ist dieses Buch so ein illustrierender Beitrag zur Sozialismustheorie. Es macht aus der Führungsperspektive Widersprüche, denen sich eine real existierende und nicht bloß vorgestellte sozialistische Gesellschaft zu stellen hat, plastisch: Sie erscheinen weniger als »Mühen der Ebenen«, die Brecht 1949 dem realen Sozialismus in Aussicht stellte, als vielmehr Mühen beim Abstieg aus den Gebirgen des weltweiten Klassenkampfes. Angesichts aktueller hiesiger linker Debatten etwa über die VR China sei dieser Band daher allen empfohlen, die meinen, bereits einen fix und fertigen Begriff von Sozialismus zu haben: Das Bekannte ist auch da nicht das Erkannte. Der Aufstieg vom Abstrakten zum Konkreten – laut Marx »offenbar die wissenschaftlich richtige Methode« – steht bei Bildung eines konkreten, nicht abstrakten Begriffs von Sozialismus bestenfalls am Anfang, etwa was die Dialektik von Ökonomie und Politik bei Beherrschung der politischen Kommandohöhen angeht. Der Band liefert Anschauungsunterricht zur Wirklichkeit dieser Dialektik.

Er hat wegen seiner Faktenstärke aber mehr Züge eines guten Kriminalromans, der konsequent auf ursächlich ineinandergreifenden Handlungsketten aufbaut, als die eines Traktats. Persönliches tritt im Vergleich zum ersten Teil der Krenz-Erinnerungen (siehe jW vom 29. August 2022) in den Hintergrund, ebenso wie Kritisches zu einzelnen Personen. Eine Bemerkung wie »Altersstarrsinn« zu Honecker fällt erst nach Darlegung vieler Umstände. Derbere Vokabeln findet Krenz für politische Wendehälse wie das Politbüromitglied Werner Krolikowski oder für westliche Schreiberlinge.

Krenz hat für sein Buch eine solide Grundlage: sein Archiv. Kurz nach seinem Aufstieg ins Politbüro begann er, sich Notizen über seine Gespräche und über interne Informationen zu machen, auf die er zurückgreifen kann. Er verglich zudem in den 90er Jahren »im Bundesarchiv einliegende Akten mit meinen eigenen Beobachtungen und Aufzeichnungen«. Die Ergebnisse habe er in mehr als 20 Heften zusammengefasst, was ihm erlaube, »Vorgänge und Bewertungen mit wörtlichen Zitaten zu belegen (oder zu widerlegen)«. Zudem verfügt er noch über alle seine Terminkalender.

Kritik von Kossygin

Anstoß zu dieser sorgfältigen Archivierung gab demnach ein Zusammentreffen mit dem damaligen sowjetischen Ministerpräsidenten Alexej Kossygin im Juli 1976. Krenz stieß damals bei einem Empfang im DDR-Staatsratsgebäude auf ihn und den damaligen Ministerpräsidenten Horst Sindermann, die erregt aufeinander einredeten. Sindermann stellte Krenz als »Benjamin im Politbüro« vor und Kossygin nutzte die Gelegenheit, um eine Problematik zu diskutieren, die für die DDR existenziell war: Ihre wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zur Sowjetunion. Krenz zitiert Kossygin: »Ihr wollt von uns Erdöl, Getreide, Rohstoffe. Und was macht ihr damit? Verschenkt es. Erhöht die Löhne, verbessert die Renten, führt kürzere Arbeitszeiten ein, gebt den jungen Leuten zinsfreie Kredite und erweitert den Erholungsurlaub statt in die Industrie zu investieren. Und was noch viel schlimmer ist: Ihr verkauft unsere Lieferungen gegen Devisen an den Westen.« Nach einigem Hin und Her sei, so Krenz, durch die Ankunft Honeckers das Gespräch abgebrochen worden.

Der Autor merkt zum Hintergrund an: 1971 hatte die SED bei Amtsantritt Honeckers die sogenannte Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik beschlossen, das heißt eine Verbesserung der Lebenslage vor allem junger Arbeiter. Fünf Jahre später habe sich die Frage gestellt, ob dies »unter den veränderten außenwirtschaftlichen Bedingungen noch durchgehalten werden kann«. Verdrängt worden sei von der SED-Führung, »dass die DDR seit 1971 für rund 18 Milliarden Valutamark aus westlichen Industrieländern mehr importierte, als wir dorthin exportierten«.

Moskau sei wegen dieser Schulden, die bis 1989 nicht abgetragen wurden und sich noch erhöhten, wegen möglicher Abhängigkeit vom Westen »sehr beunruhigt« gewesen. Wer damals in der DDR lebte, kannte die Diskussionen, die Krenz beschreibt, aus jedem Arbeits- und Lebensbereich: »Jede D-Mark, die Verwandte aus dem Westen mitbrachten, jedes Päckchen, das sie schickten, erst recht jedes Westauto – die DDR importierte 1977 erstmals zehntausend VW Golf und bot sie im Handel an –, jeder Farbfernseher, den man gegen harte Währung im Intershop erwerben konnte, nicht zuletzt die Warenflut in der Werbung im Westfernsehen – das alles schien Ausdruck einer ökonomischen Überlegenheit des kapitalistischen Systems zu sein, der wir – oberflächlich betrachtet – nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hatten.«

Mittags Einfluss

Der von Kossygin angesprochene Interessengegensatz zwischen Sowjetunion und DDR spitzte sich in den folgenden Jahren dramatisch zu. Das hatte nicht zuletzt subjektive Ursachen in der DDR-Führung. Exemplarisch war die Reaktion Honeckers auf die Unterhaltung Krenz–Kossygin. Er fragte Krenz einige Wochen nach dem Gespräch im Staatsratsgebäude: »Und hat Kossygin dir auch verraten, welche Alternative er für uns sieht?« Als Krenz verneinte, meinte Honecker: »Da siehst du: Sie reden über uns, aber verstehen nicht unsere Lage. Wenn wir in unseren Läden so wenig Waren hätten wie sie in Moskau, könnten wir die DDR gleich aufgeben (…) Preiserhöhungen wird es mit mir nicht geben.«

Diese Haltung, so Krenz, sollte Honecker »in der zweiten Hälfte der 80er Jahre uneinsichtig machen für notwendige Veränderungen«. Hinzu sei gekommen: Am 2. November 1976 erhielt Günter Mittag von Honecker eine Machtfülle als DDR-Wirtschaftslenker, die nach Krenz »der DDR zum Verhängnis wurde«. Faktisch wurde die Regierung, der Ministerrat, entmachtet: »Das Politbüro verkümmerte unter Mittags Einfluss zu einem Bestätigungsorgan für Entscheidungen der Wirtschaftskommission.«

Damit war im Machtzentrum der DDR Sprengstoff gelegt, dessen Lunte nach einem Jahrzehnt wirtschaftlicher Stagnation, Abhängigkeit vom Westen und erhöhter Spannungen mit Moskau nur noch gezündet werden musste.