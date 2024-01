Marwan Ali/AP/dpa Zivilisten zwischen den Fronten: Zerstörte Wohnhäuser in der Hauptstadt Khartum (25.4.2023)

Rund sieben Millionen Menschen auf der Flucht, zerstörte, geplünderte Städte und mindestens 12.000 Zivilisten getötet: Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der bitteren Bilanz nach rund acht Monaten Krieg im Sudan. Am 15. April starteten die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) unter dem damaligen Vize des Militärregimes, Mohammed Hamdan Daglo, eine Offensive gegen die Streitkräfte des De-facto-Präsidenten Abdel Fattah Al-Burhan. Beide hatten sich zusammen im Oktober 2021 an die Macht geputscht, doch die Pläne zur Integration der RSF in die sudanesischen Streitkräfte stießen bei Daglo nicht auf Gegenliebe. Statt den Disput darüber weiterzuführen, suchte der langjährige Milizenführer, der schon mit seinen Dschandschawid-Milizen Anfang der 2000er Jahre die Region Darfur im Westen des nordafrikanischen Landes mit Gewalt überzogen hatte, den offenen Krieg. Gegen einen Widersacher, der das gleiche Blut an den Händen trägt und als Architekt des Genozids in Darfur unter dem damaligen Präsidenten Omar Al-Baschir gilt.

Das International Rescue Committee (IRC), das jeweils zum Jahresende eine Liste humanitärer Krisen erstellt, auf die im Folgejahr geachtet werden sollte, führte Sudan Ende Dezember auf Platz eins. »Die derzeitigen Zahlen der Binnenflüchtlinge sind die höchsten in der Geschichte des Sudan«, konstatierte ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) Anfang Januar gegenüber dpa. Es gebe Menschen, »die bereits zwei- oder dreimal seit Beginn des Konflikts fliehen mussten und für die es immer schwieriger wird, einen sicheren Ort zu finden«. Mehr als fünf Millionen Menschen sind innerhalb des Landes vertrieben worden, rund 1,4 Millionen haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks Zuflucht in den angrenzenden Staaten gefunden. Zu den Vertriebenen gehören laut UNICEF auch eine Million Kinder. Und der Krieg hat das Land in die »schlimmste Bildungskrise der Welt« geführt, mit mehr als 19 Millionen Kindern, die nicht mehr zur Schule gehen können. Für alle, die im Sudan geblieben sind, könnte die Hungersnot laut dem Welternährungsprogramm (WFP) demnächst »katastrophale Ausmaße« annehmen, sollte das WFP nicht in der Lage sein, den Zugang zu den Menschen in den Konfliktgebieten wie Khartum, Darfur und Kordofan zu verbessern.

Es fehlt an allem

Schon Anfang Mai waren nach Angaben des Regionaldirektors der Weltgesundheitsorganisation, Ahmed Al-Mandhari, nur noch 16 Prozent der Krankenhäuser aufgrund der Gefechte und Bombardierungen voll arbeitsfähig, trotz einer wachsenden Gefahr durch Krankheiten wie Cholera und Malaria. Das Sudanesische Ärztekomittee – das seit dem revolutionären Aufstand gegen Al-Baschir ab Dezember 2018 die Proteste begleitet und Öffentlichkeit über das gewaltsame Vorgehen von RSF und Militär herstellt – erklärte, dass Medikamente, medizinische Güter und Blutkonserven fehlten. Und schon vor dem Ausbruch des Krieges war ein Drittel der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. Für den UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths, der aufgrund der dramatischen Lage zur gleichen Zeit in den Sudan geschickt wurde, löste der Krieg »einen der schlimmsten humanitären Alpträume der jüngeren Geschichte« aus, mit nun 25 Millionen Menschen – also mehr als der Hälfte der insgesamt knapp 47 Millionen Einwohner –, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.

»Es ist unklar, wer den ersten Schuss abgefeuert hat, aber beide Seiten hatten sich eindeutig auf einen Kampf vorbereitet«, hieß es am 20. April in einer Analyse der International Crisis Group. Der im Dezember 2022 ausgehandelte Rahmen für eine zivile Regierung kam vor allem Daglo entgegen, da er die RSF als reguläre, den Streitkräften angegliederte Einheit anerkannte, sie aber während einer Übergangszeit direkt einem zivilen Staatsoberhaupt und nicht dem Armeechef – Al-Burhan – unterstellen sollte. Allerdings gab es zwischen den zunehmend rivalisierenden Militärs unterschiedliche Einschätzungen zur Länge dieses Integrationsprozesses. Daglo wollte dafür eine Dekade eingeräumt bekommen, Al-Burhan setzte den Zeitrahmen auf zwei Jahre an. Im Februar und März erhöhte der RSF-Chef den Einsatz, warb vermehrt um Rekruten für seine Miliz und baute eine deutliche Truppenpräsenz in der Hauptstadtregion auf.

Angesichts dieser Eskalationsspirale einigten sich Daglo und Al-Burhan am 11. März schließlich darauf, die Spannungen mit Hilfe eines gemeinsamen Sicherheitskomitees abzubauen, und Daglo zog seine Milizionäre vorerst aus dem Großraum Khartum ab. Ende März konnte ein Ausschuss zur Sicherheits- und Militärreform bei der Integration der Paramilitärs jedoch zu keinem Ergebnis kommen, wie die Sudan Tribune damals berichtete. Die Spannungen erhöhten sich wieder, und Daglo brachte seine Milizionäre erneut in Stellung: in Khartum und im nördlich angrenzenden Northern State zur »Bekämpfung von Menschenhandel, Schleuserkriminalität und Drogen«, wie es in einer Mitteilung der RSF hieß. Am 15. April folgte schließlich der Sturm auf Regierungs- und Militäreinrichtungen.

Neben dem offenen Kampf auf den Straßen und den Bomben der Streitkräfte aus der Luft führten vor allem die RSF zahlreiche Massaker durch – vor allem in Darfur. Dort dauerten die Beerdigungen mehr als sieben Wochen, »von Ende April bis Mitte Juni, und verwandelten das rechteckige Grundstück in ein ausgedehntes Massengrab für mindestens 1.000 Einwohner der sudanesischen Stadt El Geneina«, berichtete Reuters am 22. September in einer Investigativreportage zum wohl schlimmsten Massaker des Krieges. Dutzenden Augenzeugenberichten zufolge »war das Gemetzel das Ergebnis von mehr als 50 Tagen Angriffen auf die mehrheitlich afrikanische Bevölkerung der Stadt« durch die RSF. UN-Sachverständige berichteten darüber hinaus von Vergewaltigungen und sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen durch die Paramilitärs. Das Afrikanische Zentrum für Friedensstudien spricht von einem »Krieg gegen Frauen«.

Ende nicht in Sicht

Khartum steht mittlerweile unter Kontrolle der RSF, die sich zuletzt in weitere Regionen vorgekämpft haben. Al-Burhan zog sich mit seinem Stab nach Port Sudan zurück. Im Dezember drangen die Paramilitärs dann auch in die südöstlich der Hauptstadt gelegene Region Dschesira vor, die als Brotkorb des Sudan gilt – die Versorgungslage im Land verschärft sich damit weiter. Für den UN-Nothilfekoordinator Griffiths »ein schwerer Schlag für unsere Bemühungen, Nahrungsmittel, Wasser, medizinische Versorgung und andere wichtige Hilfsgüter zu liefern«, denn »dieselben schrecklichen Übergriffe, die diesen Krieg in anderen Krisengebieten – Khartum, Darfur und Kordofan – geprägt haben«, seien »nun auch in Wad Medani zu beobachten«, bis dahin Drehscheibe für Hilfsmaßnahmen. Etwa eine halbe Million Menschen hat Zuflucht in der Regionalhauptstadt gesucht, und auch Pierre Dorbes vom IKRK im Sudan warnte kürzlich: »Wir fürchten, dass sich Wad Madani, das einst als sicherer Hafen für die Menschen galt, die vor extremer Gewalt in Khartum geflohen sind, in eine weitere Todesfalle verwandelt.« Arif Noor von der Organisation Save the Children erklärte darüber hinaus, dass allein in Wad Madani rund 350.000 Kinder in der Angst lebten, »von Bewaffneten entführt zu werden oder sexueller Gewalt ausgesetzt zu sein«.

Nach mehreren erfolglosen Anläufen für eine Beendigung des Krieges im Laufe des Jahres wurde Anfang Dezember in Dschibuti ein neuer Versuch unter Vermittlung der Staatengemeinschaft IGAD gestartet. Dabei sollen sich Daglo und Al-Burhan nach Angaben des Beraters des dschibutischen Präsidenten darauf verständigt haben, sich zeitnah zu treffen, um einen politischen Prozess zur Lösung des Konflikts in Gang zu setzen. Seit einigen Tagen ist Daglo auf diplomatischer Mission in Afrika unterwegs. Der Milizenführer hat sich im Laufe der Jahre zu einem »wendigen, gerissenen Unternehmer« gemausert, wie die International Crisis Group ihn charakterisiert, »der in den Goldbergbau und das Söldnerwesen expandierte, während er gleichzeitig eine politische Basis im Inland aufbaute und Beziehungen zum Ausland knüpfte«. Am Donnerstag traf er mit Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa in Pretoria zusammen und beteuerte dort seine »unerschütterliche Verpflichtung zur Einstellung der Feindseligkeiten«.