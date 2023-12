Raneen Sawafta/REUTERS Leider keine Seltenheit in den besetzten Gebieten: Zerstörung nach israelischer Razzia in Tulkarem am Mittwoch

Bei der größten israelischen Razzia auf der Westbank seit dem Beginn des Gazakriegs haben die Besatzungstruppen in der Nacht auf Donnerstag nicht nur mindestens 25 Personen festgenommen, sondern in palästinensischen Wechselstuben anscheinend auch rund 2,5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Das berichtete der Sender Al-Dschasira. Die Razzia betraf zehn Städte, unter anderem Hebron, Jericho, Dschenin, Nablus, Tulkarem und Ramallah. »Das war eine Razzia, wie wir sie noch nie im Zentrum von Ramallah gesehen haben«, sagte Reporter Imran Khan. Die Armee sei mit gut 20 Fahrzeugen in die Stadt gefahren, habe mit Tränengas und Blendgranaten eine Straße geräumt und sei dann in drei Wechselstuben eingedrungen. Während der Razzia kam es zu heftigen Zusammenstößen, bei denen ein Palästinenser getötet wurde.

Nach Angaben der Palästinensischen Währungsbehörde (PMA) sind insgesamt sechs Wechselstuben auf der Westbank überfallen worden, meldete die Agentur WAFA. »Die Israelis verhafteten eine Reihe von Eigentümern dieser Unternehmen und beschlagnahmten Geldbeträge aus ihren Safes, nachdem sie diese gesprengt hatten«, teilte die PMA mit. Die Razzia ziele darauf ab, so die PMA, das Vertrauen in das palästinensische Bankenwesen zu untergraben. Die Armee behauptet, das Geld werde vom palästinensischen Widerstand benutzt, um seine Aktivitäten zu finanzieren. Aber nicht nur Geld scheint die Besatzungsmacht als Gefahr anzusehen: Am Freitag morgen konfiszierte sie WAFA zufolge in mehreren Läden in Hebron Kinderspielzeug, das ferngesteuert werden kann.

Seit dem 7. Oktober ist die israelische Armee vermehrt in Ramallah aktiv, dem Sitz der palästinensischen Nationalbehörde. Nach Ansicht des palästinensisch-niederländischen Autors Mouin Rabbani will Israel die Einsatzkräfte gezielt zu einer Reaktion provozieren, um einen Vorwand zu haben, die Behörde abzusetzen und selbst wieder die Kontrolle über die komplette Westbank zu übernehmen. Im Rahmen des Osloer Friedensprozesses hatte es sie teilweise an Ramallah abgeben.

In der Altstadt von Jerusalem griffen am Donnerstag etwa 30 Maskierte eine Gruppe armenischer Geistlicher an. »Es wurde ein massiver und koordinierter physischer Angriff gestartet«, schrieb das armenische Patriarchat in einem Brief an die israelische Regierung. »Mehrere Priester, Studenten und andere Armenier wurden schwer verletzt.« Die stellvertretende israelische Bürgermeisterin von Jerusalem vermutet junge Muslime hinter dem Angriff. Wahrscheinlicher ist, dass der Streit um einen Pachtvertrag zwischen dem Patriarchat und dem australisch-jüdischen Investor Danny Rothman und seinem christlich-arabischen Partner George Warwar der Anlass war. Sie wollen auf einem Grundstück, das dem Patriarchat gehört, ein Luxushotel bauen. Weil viele Armenier dagegen sind, will das Patriarchat den Vertrag vor Gericht anfechten. Diese Aussicht scheint den Pächtern nicht zu behagen. »Statt sich an den Rechtsweg zu halten, haben sie Kriminelle mitgebracht und uns angegriffen«, vermutete der armenische Bischof Koryoun Baghdasaryan gegenüber der Jerusalem Post.

Unterdessen ging das Blutbad in Gaza am Freitag unvermindert weiter. Erneut starben mehrere Dutzend Zivilisten in israelischem Bombenhagel und Artilleriefeuer. 20 Menschen kamen im Flüchtlingslager Nuseirat ums Leben. Im Lager Maghasi gab es 14 Tote. Elf Personen starben in Khan Junis, mindestens 20 Todesopfer waren in Rafah zu beklagen. Bei den Getöteten habe es sich wie üblich vor allem um Frauen und Kinder gehandelt, meldete WAFA. Wie viele Leichen sich noch unter den Trümmern befänden, sei unbekannt. Die Armeeführung teilte laut dpa mit, sie werde den Einsatz in Khan Junis ausweiten.

Am Freitag wurde in der ägyptischen Hauptstadt Kairo eine aus Katar anreisende Hamas-Delegation erwartet. Ein Vertreter der Organisation hatte laut AFP am Donnerstag Verhandlungen über eine Feuerpause angekündigt, die schließlich in einen endgültigen Waffenstillstand münden könnte. Israel bekräftigte bisher, den Kampf bis zur Auslöschung der Hamas fortführen zu wollen.