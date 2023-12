Angelo Carconi/ZUMA Wire/imago images Gewerkschafter der CGIL demonstrieren eine Woche nach dem Überfall in Rom (16.10.2021)

Zwei Anführer der faschistischen Forza Nuova (FN) sind am vergangenen Mittwoch von einem Gericht in der italienischen Hauptstadt wegen schwerer Ausschreitungen am 9. Oktober 2021 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Damals erfolgte auch ein Überfall auf die Zentrale der Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), des größten Gewerkschaftsbunds Italiens, am Corso d’Italia in Rom. FN-Anführer Roberto Fiore erhielt acht Jahre und sechs Monate Haft, Giuliano Castellino, ein früherer leitender Funktionär der Partei, der inzwischen eine eigene Organisation mit dem Namen »Italia Libera« gegründet hat, wurde zu acht Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Fünf weitere Mitglieder erhielten ebenfalls langjährige Gefängnisstrafen. Während der Verlesung des Urteils erhoben einige die rechte Hand zum faschistischen Gruß und brüllten: »Wir werden weitermachen!« Da die Verurteilten Berufung angekündigt haben, sind sie aktuell auf freiem Fuß.

Fiore, der 1997 die FN gründete, war 1980 an dem Anschlag auf dem Bahnhof in Bologna, der 80 Todesopfer und mehr als 200 Verletzten forderte, beteiligt und daraufhin nach Großbritannien geflohen. Nach seiner Rückkehr nach Italien wurde er verurteilt und saß mehrere Jahre im Gefängnis. Die FN erhielt bei den Parlamentswahlen 2022 circa 0,5 Prozent Wählerstimmen, was immerhin über 200.000 Anhängern entspricht. Die Partei will auch zur EU-Wahl 2024 antreten.

Unter dem Vorwand, gegen die Coronamaßnahmen der italienischen Regierung zu protestieren, waren im Oktober 2021 zahlreiche Schläger der FN im Zentrum Roms aufmarschiert. Die FN-Leute hatten Tausende mit den Maßnahmen Unzufriedene aufgestachelt und zum Sturm auf die CGIL-Zentrale aufgerufen. Vor deren Eingang wurde eine Polizeikette durchbrochen, eine Gruppe drang in den Gewerkschaftssitz ein, zertrümmerte das Mobiliar, beschädigte die Computer und wertvolle Gemälde an den Wänden. Danach versuchten die Faschisten zum Sitz des Ministerpräsidenten vorzudringen, was die Polizei in stundenlangen Auseinandersetzungen, bei denen 38 Beamte verletzt wurden, verhinderte.

Höhepunkt der landesweit einsetzenden Proteste gegen die faschistischen Ausschreitungen war am 17. Oktober 2021 eine Kundgebung auf der Piazza del Popolo in Rom, an der laut Manifesto rund 200.000 Menschen – die Polizei nannte 60.000 – teilnahmen. CGIL-Generalsekretär Maurizio Landini forderte: »Alle diese Formationen, die sich auf den Faschismus berufen, müssen aufgelöst werden.« Der Forderung entsprechend, beantragten die Mitte-links-Parteien in der Abgeordnetenkammer in einem »dringenden Verfahren«, die FN »aufzulösen«. Der amtierende Premier Mario Draghi, der laut Verfassung per Dekret den Prozess dazu hätte einleiten können, zeigte kein Interesse, von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Denn er regierte mit den Faschisten der Lega und Forza Italia und war von ihren Stimmen abhängig. Zur Beruhigung der Öffentlichkeit besuchte er die CGIL-Zentrale und proklamierte seine »Solidarität« mit den attackierten Gewerkschaftern. Hinsichtlich der Verbotsforderungen erklärte er, zunächst die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten zu wollen.

Mit der Anklage und dem Urteil des Gerichts haben die italienischen Antifaschisten einen Teilerfolg errungen. Ein Verbot der FN, die mit der Lega von Matteo Salvini – Minister und Vizepremier in der seit Oktober vergangenen Jahres amtierenden Regierung von Giorgia Meloni – verbandelt ist, ist allerdings nicht zu erwarten.