Gerhard Leber/IMAGO Ein bisschen Spaß muss sein. Wohnzimmerszene im Westdeutschland der späten 50er Jahre

»Urlaub auf Mallorca« war der Türöffner. Christian Geisslers Hörspiel, ein kleiner Nebenstrang des Romans »Anfrage«, erzählt vom »Tod des Dr. Stein«, einem literarischen Doppelgänger Joachim Valentins aus dem Roman. Nicht einmal sterben konnte der jüdische Anwalt (im Roman: Steuerberater) in Ruhe. Urs Gresly, Lektor des Hamburger Claassen-Verlags, hat es im Radio gehört und war elektrisiert. Von diesem Autor wollte er mehr lesen. Dass Geissler schon drei Jahre zuvor, auf Empfehlung Hans Werner Richters von der »Gruppe 47«, einen Roman eingereicht hatte und dass dieser in Bausch und Bogen abgelehnt worden war – daran konnte sich anscheinend niemand mehr erinnern. Am 7. August 1959 schrieb Gresley an Geissler und bat um das Höspielmanuskript. Geissler antwortete postwendend und schon am 11. August äußert der Verlag »größtes Interesse« an weiteren Texten. Geissler hatte nichts und vertröstete ihn auf den fast fertigen Roman »Anfrage«. Dieses Manuskript ging am 4. September ein, am 15. September wurde eine Zusage gegeben und am 5. Oktober musste sich Gresly über sich selbst und sein Tempo wundern: Er schrieb »mit heiligem Ernst«: »Es ist außergewöhnlich: noch sind es keine zehn Wochen her, als in der ›Stillen Stunde‹ des Westdeutschen Rundfunks das Schicksal und der Tod Dr. Steins so auf mich wirkten, dass ich spontan beschloss, mich an Sie zu wenden. Und nun komme ich aus dem Urlaub zurück und finde nicht nur Ihr Romanmanuskript, sondern auch den Vertragsentwurf vor. Das kommt wirklich nicht alle Tage vor.«

Der Verlag behielt das Tempo bei und gab den Roman, »geschrieben aus ›unserer‹ politischen Haltung«, so Gresleys Kollege Groenewold, am 1. März 1960 in die Druckerei. Das Buch wurde in neun Sprachen übersetzt, erschien in einer Lizenzausgabe des Aufbau-Verlags in der DDR und wurde von Egon Monk für das Fernsehspiel des NDR adaptiert. Mit einem Paukenschlag war Christian Geissler zu einem gefragten Autor geworden und stand zugleich – mit der schon im Mai 1960 begonnenen Arbeit am Drehbuch – am Anfang seiner bis in die 1980er Jahre währenden Fernseharbeit.

Das Engagement des Verlags und das Interesse an Geisslers »Anfrage« machen deutlich, dass etwas in der Luft lag. Noch hatten die Auschwitz-Prozesse nicht die Aufmerksamkeit großer Bevölkerungskreise auf die Naziverbrechen gelenkt, doch unter der bleiernen Decke des Adenauer-Regimes rumorte es. Die CDU hatte zwar bei der Wahl 1957 noch mehr als 50 Prozent der Stimmen geholt, doch begann sich langsam eine außerparlamentarische Opposition zu entwickeln. Gut zwanzig Schriftsteller setzten sich beispielsweise in einem 1960 von Martin Walser herausgegebenen Rororo-aktuell-Bändchen für die Abwahl der Regierung bei der Bundestagswahl 1961 ein. Peter Rühmkorf, Hans-Magnus Enzensberger, Günter Grass und Siegfried Lenz gehörten dazu. Es schien also, als ob ein Teil der Öffentlichkeit auf einen Roman wie »Anfrage« gewartet hat: Er fand begeisterte Fürsprecher, wurde von reaktionären Kreisen aber auch in aller Entschiedenheit abgelehnt. Jenseits klarer Positionen pro und contra regte er aber auch zahlreiche Leserinnen und Leser zum ehrlichen Nachdenken an, brach verfestigte Denkstrukturen auf und setzte etwas in Bewegung.

Ruf nach dem Staatsanwalt

Die ersten im Archiv der Christian-Geissler-Gesellschaft vorliegenden Reaktionen auf den Roman waren alles andere als überschwänglich. Am leichtesten fiel den Gegnern, dem Buch seinen Charakter als Roman abzusprechen, es literarisch abzuwerten und als politisches Buch – als ob so etwas unschicklich wäre – zu denunzieren. Heinz Mudrich etwa, der rund dreißig Jahre das Feuilleton der Saarbrücker Zeitung geprägt hat, kritisierte, dass dem Buch »lediglich eine literarische Stola umgeworfen wurde« und griff den Autor vor allem wegen des Bildes an, wonach Opfer (versteckt) und Täter (selbstbewusst und unbehelligt) unter einem Dach leben: »das ist uns ein zu gewaltsames Symbol, als dass davon unser Gefühl und unser Denken berührt werden«. Auch die FAZ schob literarische Gründe für die Ablehnung des Romans vor, lokalisierte die politische Gefahr aber – und das zeugt von schlechtem Gewissen – bei den Opfern der Nazis: »Die Buße für Hitler steht uns auf einem ganz anderen Felde bevor. Unausweichlich. Dank ihm haben wir ganze Erdteile in Bewegung gesetzt. Und was uns von daher erwartet, das wird Vergangenheiten schaffen, nach deren Bewältigung niemand mehr fragt, weil keiner da sein wird, der die Anfrage riskiert.« Andere Rezensenten diagnostizierten ein »introvertiertes Pathos (…), das meist aus naiv-fassungslosem Entsetzen plus Angst vor Sentimentalität entsteht«; sie behaupteten, dass die überlebenden Opfer »in Ruhe gelassen werden« wollen oder sprachen dem Autor die Vorstellung »von dem inneren Ausmaß, ja von der Unentrinnbarkeit der Schuldverstrickung in einer Diktatur« ab. Sie forderten ein »vorurteilsloses Hören der Väter«.

Eine volle Breitseite gegen den Roman wurde schon am 13. April 1960 im Deutschen Ostdienst (Informationen des Bundes der Vertriebenen. Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbänden) abgeschossen. Die Flüchtlinge aus dem Osten inszenierten sich als die eigentlichen Opfer der Nazizeit und des Kriegs, erhoben den Anspruch auf Rückgabe ihrer Gebiete und wollten von eigener Schuld nichts wissen. Der Rezensent fragte deshalb voller Empörung: »Müssen sich zwölf Millionen Flüchtlinge in Deutschland von einem dummen Jungen wie diesem Christian Geissler auf diese Weise beleidigen lassen? Ist es gestattet im demokratischen Staat, mit den heiligsten Gefühlen der Bürger Schindluder zu treiben, den Heimatgedanken auf solche Weise zu schmähen. (…) Man sollte einmal überlegen, ob nicht seine gesamten Äußerungen zum deutschen Ostproblem als Landesverrat zu brandmarken sind und ob die Auseinandersetzung mit diesem überspannten Flegel nicht genauso in den Aufgabenbereich des Staatsanwaltes fallen müsste (…). Jedenfalls werden wir das unsere dazu beitragen, dass auf die ›Anfrage‹ dieses fünfundzwanzigjährigen Halbstarken, die genauso gut aus einer der Giftküchen übelster kommunistischer Hetzpropaganda stammen könnte, eine Antwort erteilt wird, hinter der die gesamte moralische Autorität nicht nur der zwölf Millionen Vertriebenen, sondern aller rechtlich und anständig denkenden Menschen steht.«

Ein erschütternder Schrei

Angesichts eines Anteils von zwölf Millionen Flüchtlingen an einer Bevölkerung von 56 Millionen Bundesbürgern war der Roman mit dieser Kritik im Zentrum der öffentlich ausgetragenen politischen Debatte angekommen. Doch genau das war das Ziel Geisslers, der auf diesen Angriff in den Werkheften katholischer Laien (6/1960) antwortete und mit seinem Roman auch auf prominente Zustimmung stieß.

Marcel Reich-Ranicki, damals noch am Anfang seiner Karriere, bezog sich auf die große Leerstelle in der Literatur der 1950er Jahre – »man wartete auf einen Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung, der Schande und der Empörung« – und beklagte, dass die deutsche Literatur »ihre moralische Hauptaufgabe bisher nicht zu lösen vermocht« hat. »Anfrage« aber nannte er »leidenschaftlich und rücksichtslos, radikal und aggressiv, zornig und hemmungslos« und hob hervor, dass Geissler seine Kritik »nicht nur aus den gestrigen Taten der ›Väter‹, sondern vor allem aus ihrer heutigen Haltung« entwickelt. Er nannte den Roman aber auch »unreif, oft sehr naiv, unbeholfen, mitunter sentimental und melodramatisch« und kam zu dem Schluss: »Ein heiserer Schrei, gewiss, doch ein erschütternder Schrei, dessen Ehrlichkeit nicht bezweifelt werden kann.«

Paul Schallück, dessen Besprechung im gewerkschaftlichen Aufwärts und später in der von Schallück, Heinrich Böll und anderen gegründeten Germania Judaica erschien, hob Geisslers Umgang mit historischen Fakten und den entsprechenden Dokumenten hervor: Sie »schlagen zu: hart, präzise, ohne Kommentar« und machten aus dem Roman »eine Kampfschrift aus der Empörung und Ehrlichkeit des Herzens, ein (…) notwendiges Buch voll explosiver Kraft«. Noch im selben Jahr montierte er aus zentralen Dialogen des Romans ein Hörstück für den WDR.

Ralph Giordano schließlich nahm unter dem Titel »Landesverräter« die Angriffe der Vertriebenenverbände auf und lobte das Buch, »das um sich beißt, kratzt, schlägt, faucht und sticht«, gerade deshalb, weil es die »Haltung danach, diese Unfähigkeit, dieses Nichtwollen und wohl auch Nichtkönnen« der Väter nach 1945 angreife. Dass Geissler auch hohes Lob aus der DDR erhielt, konnte angesichts des Anspruchs, das neue, bessere, antifaschistische Deutschland zu sein, nicht verwundern. Hermann Kant nannte das Buch mitten im Kalten Krieg »ein Versprechen« und bescheinigte ihm, »dass es auch in Details das ideologische Wesen der Adenauerschen Sache erkennt.« Er monierte allerdings, dass der Autor »vom Zusammenhang zwischen ökonomischen und politisch-ideologischen Prozessen (…) offenbar so gut wie keine Ahnung« habe und dass die Ausgestaltung der Figur des Kommunisten Steinhoff »ein Irrtum« sei.

Es fehlt die Liebe

Im Nachlass Christian Geisslers befinden sich nicht viele, aber sehr ausdrucksstarke und wohl auch typische Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die sich den Argumenten nicht widersetzen konnten, ihnen aber aus einem inneren Unbehagen nicht folgen mochten. Drei Kernpunkte lassen sich herausdestillieren: Es fehlt ihnen die Liebe und Gerechtigkeit, sprich: das entschuldigende Verständnis gegenüber den Vätern; sie bezeichnen sich als Freunde der Juden und argumentieren mehr oder weniger offen antisemitisch; sie stehen, wenn auch zögerlich, auf der Seite der Heimatvertriebenen. Einen besonders persönlich gehaltenen Brief bekam Christian Geissler von der Mutter eines Schulfreunds, die das Buch »schrecklich« nannte, weil er ja wohl erschrecken wollte. Kern ihrer Entlastungsstrategie waren eine »jüdische Freundin« von damals, die ihr »heute noch als meine liebste Freundin« gilt, und die gleichmäßige Verteilung der Schuld: »Was mich um meinen Schlaf brachte, war das Lebendigwerden dieser barbarischen Denkweise der Zeit und die unbarmherzige Grausamkeit, mit der Sie ihr zu Leibe rücken.« Ihr fehle die »barmherzige Liebe«, und sie erinnerte an die Erfahrungen, die die Väter zu Beginn der Weimarer Republik machen mussten: »Sie sahen den Mob oben und zum großen Teil waren es Juden, die den Mob anführten.« Dieses und jenes, vor allem »das Emporschwemmen östlicher Juden, die auf eine bisher in Deutschland nicht geahnte Weise zu Vermögen kamen« bereitete ihnen Probleme, und überall waren die Juden im Spiel: Sie »maßten sich in einem überhaupt nicht zu ihrer Zahl in einem Verhältnis stehenden Maße Macht an«. Das ist genau die Haltung, die Geissler aufgespießt und entlarvt hat – und die Schreiberin fühlte sich absolut auf der Seite derer, die sich nichts vorzuwerfen hatten. Geissler antwortete »in aufrichtiger Verbundenheit« und betonte, er habe »vollabsichtlich einseitig und polemisch geschrieben, weil ich der Meinung war und bin, dass anders insachen Vergangenheit bei uns heute einfach nichts mehr in Bewegung kommt«.

Auch einer anderen Leserin »fehlt die Güte« und der »der Sinn für das Tragische im Leben«. Zugleich entdeckte sie so etwas wie »Hochmut« in der rigorosen Haltung des Autors. Mit Geisslers allgemeinen Zielen sympathisiere sie, doch mit etwas mehr Verständnis würde er sie eher erreichen. In diesem Fall antwortete der Autor: »Wenn einer eiskalte Gedanken aufschreibt, dann heißt das nicht, dass er nicht weinen möchte. Aber er weint nicht, weil das schon die anderen tun, und der Boden infolge davon schon so sumpfig ist, dass es richtiger zu sein scheint, ein bisschen Frost in den Boden zu schicken, damit man vielleicht dann noch ein Stückchen vorwärts drauf kommt.«

Mangel an Verständnis und Liebe erblickte auch ein Lehrer in dem Roman, vor allem in der Figur Köhler. Sein Rettungsanker war deshalb Mr. Weismantel und er fragte vorsichtig: »Sollte das der ›Raisoneur‹ sein, der die Meinung des Autors vertritt? Oder sind Sie der ›zornige junge Mann‹ Köhler?« Diesem Leser lag das Schicksal der Heimatvertriebenen besonders am Herzen, den Umgang mit ihnen wertete er als »ein wenig herzlos«: »Für mein Empfinden leidet darunter auch die ästhetische Qualität Ihrer Arbeit, die auch sonst – an einigen Stellen – hart an der Grenze des aktuellen Pamphlets vorbeikommt.« Geissler verteidigte seine Haltung zum Revanchismus der Vertriebenenverbände, erklärte, dass die Deutschen nun die Folgen ihres verlorenen Angriffskriegs tragen müssten. Heute völlig absurd scheinend, aber damals wohl im Rahmen des Diskurses, verstieg der Leser sich zur Position, dass doch wohl jeder Angriffskrieg auch ein Verteidigungskrieg sei: »Er war ›Hitlers Krieg‹, aber er war zugleich eine Verteidigung der Heimat, denn der einmal herausgeforderte Gegner hatte die Absicht, uns zu bekämpfen bis zur totalen Niederlage.«

Konfrontation im Wohnzimmer

Eine durch das gedruckte Buch kaum erreichbare Verbreitung und neuen Schwung in die Diskussion über »Anfrage« brachte die Verfilmung des NDR. Fernsehspiele – das waren in der Entwicklung des 1952 auf Sendung gegangenen neuen Mediums meist abgefilmtes Theater oder bebilderte Hörspiele. Neue Wege wurden erst Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre beschritten – beim NDR unter der Leitung des Brecht-Schülers Egon Monk. Monk war der erste Leiter der neugegründeten Abteilung Fernsehspiel – zu einem Zeitpunkt, als allein schon die Berufung auf Brecht ein politisches Statement war. Er wollte Akzente setzen, die Popularität des Mediums und die Exklusivität des Programms – das ZDF sollte erst ab 1963 senden – nutzen und mit einem gesellschaftskritischen Programm in die abendlichen Wohnzimmer vordringen. Geisslers »Anfrage« kam da gerade recht und sollte am 26. Oktober 1961 gesendet werden. Der Termin wurde, bebildert mit zahlreichen Szenenfotos, in der Hör Zu 43/1961 immerhin auf einer Doppelseite angekündigt. Schon dieser Umstand weist darauf hin, wie groß das Interesse war und dass hier etwas Besonderes erwartet wurde. Doch die Sendung fiel aus. Monk hatte Geisslers Drehbuch an einen Regisseur gegeben, der, wie sich bei der Abnahme des Rohschnitts herausstellte, seinen Anforderungen nicht entsprach und etwas in UFA-Art-und-Weise fabriziert hatte. Das Material wurde in die Tonne getreten, und Monk selbst realisierte im Eiltempo die am 15. Februar 1962 gesendete Fassung. Der Vorgang war einmalig, sorgte für zahlreiche Spekulationen und – allein wegen des Sparzwangs bei einer zweiten Verfilmung – für eine avantgardistische Inszenierung, die viel mit als solchen erkennbaren Studioaufnahmen arbeitete und die überdeutlich an das Brechtsche Lehrstück erinnerte.

Die Resonanz auf den Film war überwältigend. Dreißig teils sehr ausführliche Fernsehkritiken enthält der Pressespiegel des NDR auf 24 Seiten; die Quellen reichen von den großen überregionalen Zeitungen bis hin zu kleinen Blättern aus der Provinz, die Überschriften lauten »Ende der Gemütlichkeit«, »Beklemmende Eindringlichkeit« oder nur »Anfrage an die Väter«. Einhellig sprachen die Kritiker von »starken Eindrücken«, nannten das Fernsehspiel »stark und nachhaltig« oder »herzhaft und mutig und rücksichtslos«. Sie hoben die Inszenierung hervor und lobten die Schauspieler. Einige bemängelten, dass der Film keine Lösung der aufgeworfenen Probleme bereithalte, doch dass der Fernsehabend eine Menge Diskussionen auslösen werde, sei unumstritten.

Die Bremer Nachrichten wünschten sich allerdings, dass die »fairer geführt werden als diese Anfrage, als dieses Mittel einer Opposition, die Kritik, Bedenken und Angriff im Übermaß des Zornes wie eine Sprengladung in die Öffentlichkeit wirft«. Etliche Rezensenten meinten wohl, sich vor die große Zahl der Angegriffenen stellen zu müssen – ganz im Sinne der WAZ, die vermutete: »Vielen dürfte diese Musik wenig angenehm in den Ohren geklungen haben. Kein Schuldiger lässt sich gern an seine Sünden erinnern.« Der Tag aus Berlin urteilte: »Der Vorwurf Geisslers, die Väter schwiegen über die NS-Zeit, ist an den Haaren herbeigezogen.« Die Kölnische Rundschau ging so weit, dem Autor jegliches Verständnis der Geschichte abzusprechen und verglich ihn mit »Klein-Fritzchen. (…) Er trifft nicht den Nerv und fällt deshalb auf die Nerven. (…) Es scheint so, als wäre Christian Geissler bis heute nicht vom Bauklötzchenspiel losgekommen, als könnte er auch heute noch nicht Geschichte buchstabieren«.

Die Kieler Nachrichten verkehrten die Absicht Geisslers ins Gegenteil: »Die Tür zum Verstehen, ja, zum Vergeben, schlägt zu. Geissler, der sie doch ein wenig weiter öffnen wollte, sieht sich seines Erfolges beraubt. Schade drum!« Als ob es darum gegangen wäre. Die SZ wich dem Kern der Sache eher aus, »missbilligt« einzelne Elemente der Inszenierung und stört sich an »vielfach gedrechselten und geschnitzten ›Gesprächs‹-Formulierungen« (»Faschismus ist die Solidarität der bösartigen Ratlosigkeit«).

Ungeteiltes Lob blieb die Ausnahme. Die NZZ erkannte die »formale Kühnheit« der Inszenierung an, die »dem Fernsehspiel neue Möglichkeiten erschließt« und hob hervor, dass »Denkschablonen der Gegenwart, wie man sie überall hört«, in dem Stück »in ihrer erschreckenden Fragwürdigkeit offenbar« werden. Die Münchner Abendzeitung schrieb: »Man weiß nicht, was man an diesem packenden Dokumentarfernsehspiel mehr loben soll: Die anständige Gesinnung des jungen Autors, der provozierend dem Unbehagen der jungen Generation an den Verbrechen ihrer Väter Ausdruck gibt, der zornig gegen ihre Ausflüchte, Lügen und Dummheiten aufbegehrt, mit der sie ihr Gewissen einschläfern – oder die eindringliche Inszenierung von Egon Monk, die der ›Reportage‹ trotz mancher stilistischer und spektakulärer Extratouren seine beklemmende Härte und Nüchternheit erhielt. Fazit: Ein Fernsehspiel, das an die Nieren ging …«

Fortsetzung folgt

Nach zwei Hardcoverauflagen erschien »Anfrage« 1964 als Rororo-Taschenbuch – Auflage: 30.000 Exemplare. 1978 kam – nach »Das Brot mit der Feile« (1973) und »Wird Zeit, dass wir leben« (1976) – bei Rororo der Sammelband »Die Plage gegen den Stein« heraus; auch hier ist »Anfrage« enthalten. Und als der Rotbuch-Verlag 1996 seine »Rotbuch Bibliothek« mit wichtigen Werken der 1950er und 1960er Jahre startete, gehörte »Anfrage« dazu. Dass in dem Buch, anders als in späteren Romanen, Erzählungen und Filmen Geisslers, viel von Vätern und Söhnen, wenig aber von Müttern und Töchtern die Rede ist, fiel erst auf, als insgesamt auch feministische Lesarten sich stärker bemerkbar machten. Anke Feuchtenberger hat dies in ihrem grafischen Kommentar zum Roman zum Ausdruck gebracht: Ihre Lithographie »Anfrage« (zur Vorzugsausgabe der Neuausgabe im Verbrecher-Verlag, einige sind immer noch erhältlich) zeigt im Hintergrund das von den Vätern angerichtete Inferno. Im Vordergrund birgt ein junger Mann die Totenschädel. Aber hier fällt auf, dass eine zweite, zupackende Hand fehlt: die Unterstützung einer jungen Frau.

Die Rigorosität des Romans und die Wucht des Textes haben aber nichts an Aktualität eingebüßt. Es geht um Haltungen und Haltung wird gefordert: zu Antisemitismus und Rassismus, zu Rechtsextremismus und Krieg. Und doch hat der Roman nie zum Kanon gehört. Warum das so ist? Den Versuch einer Antwort formulierte Ulrich Gutmair in der Taz: »Geisslers Roman zeichnet sich in der Tat durch einen heiligen Zorn aus. Dieser Zorn lässt ihn solitär in der deutschen Literaturlandschaft der ersten Nachkriegsjahrzehnte stehen. (…) Dass ›Anfrage‹ heute nicht zum literarischen Kanon zählt, lässt sich als Hinweis darauf lesen, wie stark der Impuls war, die Verdrängung selbst verdrängen zu wollen – in Ost wie West. Geisslers ›Anfrage‹ war zu unbequem, zu radikal, zu aggressiv.«