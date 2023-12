Sebastian Kahnert/dpa Doppelte Vernebelung: Nationalflagge und Sektgläser bei der AfD-Wahlparty am Sonntag in Pirna

Pirna, an der Elbe direkt südöstlich der sächsischen Landeshauptstadt Dresden gelegen, ist die erste deutsche Stadt mit einem hauptamtlichen Oberbürgermeister, der als Kandidat der AfD gewählt wurde. Der 53jährige Tim Lochner, der nach eigenen Angaben keiner Partei angehört, setzte sich am Sonntag im zweiten Wahlgang mit 38,5 Prozent der Stimmen gegen zwei Mitbewerber durch. Die Wahlbeteiligung lag mit 53,8 Prozent geringfügig über der des ersten Wahlgangs (50,4 Prozent).

Die AfD hatte zuletzt mehrfach versucht, in Ostdeutschland nach kommunalen Spitzenämtern zu greifen. Im südthüringischen Landkreis Sonneberg stellt sie mit Robert Sesselmann ihren ersten Landrat. In Nordhausen, wo der AfD-Kandidat für das Oberbürgermeisteramt nach dem ersten Wahlgang schon wie der sichere Sieger aussah, war die Partei auf den letzten Metern noch gescheitert. Pirna, das zum Stammland der rechtskonservativen sächsischen CDU gehört und seit den 1990er Jahren außerdem eine überdurchschnittlich aktive Neonaziszene aufweist, bot für die AfD allerdings ein noch weitaus günstigeres Umfeld als Nordhausen.

Aufschlussreich ist, dass im zweiten Wahlgang nur noch ein Kandidat der AfD, einer der CDU und einer der Freien Wähler zur Verfügung stand – und damit drei Varianten rechter Politik. Bezeichnend für die politische Monokultur ist auch, dass sowohl Lochner als auch der Kandidat der Freien Wähler, Ralf Thiele, früher in der CDU waren. Thiele erhielt 30,1 Prozent, die CDU-Kandidatin Kathrin Dollinger-Knuth 31,4 Prozent der Stimmen.

Lochner ist Tischler und Restaurator, aber kein Neuling in der Lokalpolitik. Er sitzt seit mehreren Jahren im Stadtrat der Stadt mit nicht ganz 40.000 Einwohnern. 2017 war er bei der OB-Wahl bereits angetreten, unterlag aber dem Amtsinhaber Klaus-Peter Hanke. Den Kontakt zur AfD habe deren Stadtratsfraktion vermittelt, sagte Lochner vor seiner Wahl zum Oberbürgermeister: »Man ist auf mich zugekommen, es hat gepasst, und man hat mich einstimmig aufgestellt.« Mitglied der AfD will er nach eigenem Bekunden allerdings nicht werden.

Im ersten Wahlgang am 26. November kam Lochner auf 32,9 Prozent; mit deutlichem Abstand liefen hinter ihm Dollinger-Knuth und Thiele ein. Der noch weiter abgeschlagene Kandidat von SPD und Grünen und ein parteiloser, von der Linkspartei unterstützter Bewerber zogen sich nach dem ersten Wahlgang zurück und riefen zur Wahl der CDU-Kandidatin auf. Dass die drei Parteien, die die Landesregierung stellen, und dazu die Linkspartei an einem Strang ziehen, reicht aber offensichtlich nicht mehr.

Lochner sagte am Sonntag abend, er wolle die siebenjährige Amtszeit »durchziehen«. Weitaus enthusiasmierter zeigte sich AfD-Landeschef Jörg Urban, der mit Blick auf das Wahlergebnis von Pirna von einer Steilvorlage für die Landtagswahl im September 2024 sprach. Dann wolle die AfD an die 40-Prozent-Marke herankommen, so Urban. Die Wahl in Pirna habe gezeigt, »dass es geht«.

Während die Wahl Sesselmanns im Juni noch für zahlreiche bundespolitische Reaktionen gesorgt hatte, blieben die am Montag nach der Wahl in Pirna weitgehend aus. In der sächsischen Landespolitik dominierten gegenseitige Schuldzuweisungen. Die Freien Wähler, die den scheidenden OB Hanke gestellt hatten, warfen der CDU am Montag vor, durch das Festhalten an ihrer Kandidatin den »Steigbügelhalter« der AfD gegeben zu haben. Der sächsische Ableger des Vereins »Mehr Demokratie« machte das sächsische »Steinzeitwahlrecht« für das Ergebnis verantwortlich und forderte die Einführung von Stichwahlen.