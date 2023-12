Wahr-Sager des Tages: Radosław Sikorski

twitter.com/Lowkey0nline/status/1574860590572621824 Für den neuen polnischen Außenminister Sikorski kein Geheimnis: Verantwortlich für die Nord-Stream-Sprengung waren die USA (27.9.2023)

Normalerweise qualifiziert sich ein Mensch dadurch zum Politiker, dass er lügen kann, ohne rot zu werden. In Polen scheint sich dieses Verhältnis im Moment punktuell umzukehren. Erst schlurfte am Montag abend Jarosław Kaczyński zum Rednerpult, als alle gerade Donald Tusk zur Wahl zum Ministerpräsidenten gratulierten, und machte mit der ihm eigenen Grabesstimme den Galilei: »Und Sie sind doch ein deutscher Agent, Herr Tusk.« Worauf am nächsten Morgen der Faschist Grzegorz Braun – derselbe, der am Abend mit dem Feuerlöscher auf den im Foyer brennenden Chanukka-Leuchter losging – Kaczyński vorwarf, wenn er hierzu gesichertes Wissen habe, dann möge er Anzeige erstatten und nicht mit Geschwätz im Sejm die Gegenseite warnen. Und im weiteren Verlauf der Debatte warf ein PiS-Abgeordneter dem neuen Außenminister Radosław Sikorski Geheimnisverrat vor – mit seinem Tweet vom September 2022 nach dem Nord-Stream-Attentat: »Thank you, USA.«

Tja; war das Insiderwissen? Sikorski ist transatlantisch bestens vernetzt, er brauchte sicherlich keinen Seymour Hersh, um auf diesen Gedanken zu kommen. »Wes das Herz voll ist, des gehet der Mund über«, heißt es schon im Lukas-Evangelium. Sikorski ist so einer, dem schnell der Mund übergeht. Den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 1 nannte er in einer früheren Amtszeit die Neuauflage des Ribbentrop-Molotow-Pakts von 1939. Der Mann weiß, dass ihm nichts passieren kann. Bis an die Schmerzgrenze von sich selbst überzeugt und durch eine reiche Heirat ohne materielle Interessen, die ihn an sein Amt fesseln würden, kann er aussprechen, was andere in Warschau nur denken. Sikorski ist Mitautor der »Östlichen Nachbarschaftspolitik« der EU, die die Ukraine zum Objekt westlicher Begierde machte. Dass er in den Achtzigern an der Seite der afghanischen Mudschaheddin gekämpft hat, ist im Vergleich dazu tatsächlich eine Jugendsünde.