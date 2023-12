Henry Nicholls/REUTERS Davon soll es nun mehr geben: Aktion zur Verteidigung des Streikrechts unter Federführung des TUC (London, 30.1.2023)

Es sei ein Treffen, das nur einmal in einer Generation stattfindet, betonte der Vorsitzende des britischen Gewerkschaftsverbands TUC, Paul Nowak, in seiner Rede am Sonnabend in London: »Das letzte Mal, dass wir uns auf diese Weise trafen, war vor über vierzig Jahren, um gegen Margaret Thatchers gewerkschaftsfeindliche Gesetzgebung zu kämpfen.«

Wie jetzt am Wochenende war der Anlass im Jahr 1982 der gleiche: Die konservative Regierung beschnitt die Arbeiterrechte, und die Gewerkschaften versammelten sich zu einer Sonderkonferenz, um den Kampf gegen die Angriffe zu koordinieren.

In den vergangenen vier Jahrzehnten unterminierten die Regierungen der Tories wie die von Labour die gewerkschaftlichen Rechte weiter. Vorläufiger Höhepunkt: die Annahme des Antistreikgesetzes im Sommer, das Arbeiter in mehreren Branchen, wie Feuerwehren und öffentlicher Verkehr, bei Androhung von Kündigungen zum Streikbruch zwingt. Wenn die Gewerkschaften, die Arbeitskämpfe organisieren, nicht kooperieren, also quasi selbst zum Streikbruch aufrufen, können Schadensersatzforderungen gegen sie erhoben werden. Damit nicht genug: Im November kündigte die Regierung eine Novelle zur Verschärfung des Antistreikgesetzes an.

Bisher haben sich die Gewerkschaften auf rechtliche Schritte beschränkt. Einigen Demonstrationen Anfang des Jahres folgten keine weiteren Straßenproteste, obwohl Einzelgewerkschaften, wie die Feuerwehrgewerkschaft FBU, einen Generalstreik forderten.

Da der bisherige Weg nicht erfolgreich war, will der TUC seine Strategie im nächsten Jahr ändern: »Jetzt steht uns ein neuer Kampf bevor. Die Gesetzgebung der Tories zum Mindestdienstniveau (offizielle Bezeichnung des Antistreikgesetzes, jW) bedeutet, dass Arbeiter, die rechtmäßig für einen Streik stimmen, gezwungen werden können, zur Arbeit zu kommen – und entlassen werden, wenn sie sich nicht daran halten«, so Nowak am Sonnabend in der TUC-Zentrale in London vor den Delegierten von 48 Einzelgewerkschaften. Er verkündete: »Heute hat der Sonderkongress beschlossen, dass wir weiterhin für euer Streikrecht kämpfen werden. Und für das Streikrecht jedes Arbeiters. Wir werden uns dieser Regierung widersetzen.«

Um das zu erreichen, sollen breite Aktionen organisiert werden: »An den Arbeitsplätzen, in den Gemeinden«, so Nowak. Eine erste Großdemonstration wird am 27. Januar in Cheltenham stattfinden. Ort und Datum sollen an die Offensive der damaligen Premierministerin Thatcher gegen die Beamten des britischen Geheimdienstes GCHQ erinnern, dessen Zentrale sich in Cheltenham befindet. Am 25. Januar 1984 stellte die Regierung ihnen ein Ultimatum: Austritt aus der Gewerkschaft oder Kündigung. Durch eine lange Kampagne der Gewerkschaften wurden die Kündigungen schließlich zurückgenommen.

Geht es nach den Plänen des TUC, soll diese Auseinandersetzung vor 40 Jahren als Inspiration dienen, um auch das Antistreikgesetz zu Fall zu bringen. Die Stimmung bei der Konferenz war kämpferisch. Sharon Graham von der Gewerkschaft Unite sagte in ihrer Rede: »Die Regierung startet einen der größten Angriffe aller Zeiten auf Gewerkschaftsrechte. Aber lasst uns klarstellen: Gewerkschaften sind die letzte Bastion für Arbeiter. Wir werden diese ungerechtfertigte Gesetzgebung mit aller Kraft bekämpfen.«

Wie das aussehen soll, wurde danach in einer Reihe von Resolutionen beschlossen. Der Kongress votierte einstimmig dafür, das Gesetz nicht umzusetzen. Gewerkschaften werden ihren Mitgliedern nicht sagen, die Streikposten zu verlassen, wie es vom neuen Gesetz gefordert wird.

Außerdem wurden 15 Aktionspunkte einstimmig beschlossen. Wo Gewerkschaften aufgrund der neuen Gesetze mit Sanktionen konfrontiert werden, hohe Geldstrafen und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten drohen, soll es »praktische, rechtliche, finanzielle und/oder politische Unterstützung« geben, die durch ein Sonderkomitee des TUC koordiniert wird. Labour hat versprochen, das Gesetz innerhalb von 100 Tagen aufzuheben, falls die Partei die kommenden Unterhauswahlen gewinnen wird: »Wir werden Keir Starmer an diesem Versprechen messen«, richtete Nowak auch eine Botschaft an den Labour-Chef.