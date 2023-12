SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS Fujimori wird aus dem Gefängnis chauffiert (Lima, 6.12.2023)

Ein Jahr nach dem Putsch vom 7. Dezember 2022 gegen den gewählten linken Präsidenten Pedro Castillo versinkt Peru immer tiefer in einem Sumpf aus Korruption und Vetternwirtschaft der rechten Eliten. Am Mittwoch (Ortszeit) wurde der wegen zahlreicher Verbrechen verurteilte ehemalige Präsident Alberto Fujimori ungeachtet des Protests von Opfern, des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen vorzeitig aus der Haft entlassen. Das Verfassungsgericht hatte zuvor eine Begnadigung aus dem Jahr 2017 bestätigt. Zunächst werde der Exdiktator jetzt bei seiner Tochter Keiko, der Vorsitzenden der ultrarechten Partei Fuerza Popular, wohnen, hieß es.

Einsatzkräfte der Regierung unterdrückten in Lima Demonstrationen gegen den Vorgang. Am selben Tag, als der 85jährige Massenmörder das Gefängnis verließ, suspendierte die Justizbehörde die von Anhängern Fujimoris unterstützte Generalstaatsanwältin Patricia Benavides. Ihr wird vorgeworfen, ein kriminelles Netzwerk zur Einflussnahme auf politische Entscheidungen zu leiten. Human Rights Watch kritisiert den »Verfall der Rechtsstaatlichkeit in Peru«. Wie örtliche Medien berichten, war die peruanische Polizei bereits am Dienstag gewaltsam gegen eine Gruppe von Menschen vorgegangen, die friedlich gegen die Entscheidung zur Freilassung des Exdiktators protestierten. In Internetnetzwerken veröffentlichte Videos zeigen, wie Polizisten Demonstranten angreifen, die sich vor dem Justizpalast versammelt hatten.

Alberto Fujimori verbüßte seit 2009 im Gefängnis Barbadillo im Osten Limas eine Strafe wegen Verbrechen gegen die Menschheit. Während seiner Regierungszeit von 1990 bis 2000 hatten Todesschwadronen zahlreiche linke Oppositionelle ermordet. Unter anderem wurde er für den Tod von 25 Menschen bei zwei Massakern verurteilt, die 1991–1992 von der peruanischen Armee verübt worden waren. Als weitere Verbrechen waren Fujimori Korruption und massenhafte Zwangssterilisationen innerhalb der bäuerlichen und indigenen Gemeinschaften vorgeworfen worden.

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (IACHR) hatte die Behörden zuvor aufgefordert, Fujimori in Haft zu belassen. IACHR-Präsident Ricardo Pérez Manrique wies »in Anbetracht der extremen Schwere und Dringlichkeit der Situation« darauf hin, dass die vorzeitige Freilassung einen »unwiederbringlichen Schaden für das Recht der Opfer« und deren Angehörige bedeute. Doch Justiz und Regierung der De-facto-Präsidentin Dina Boluarte setzten sich über den dringenden Appell hinweg. »Es ist ein Zeichen für den Verfall der Rechtsstaatlichkeit in Peru. Internationale Standards und internationale Gerichtsentscheidungen werden nicht mehr respektiert«, erklärte Juanita Goebertus, die Direktorin der Amerikaabteilung von Human Rights Watch, gegenüber dem Nachrichtenportal Ojo Público. Die unabhängige Plattform erinnerte daran, dass derzeit auch gegen Boluarte wegen der Ermordung von 49 Zivilisten während der Demonstrationen gegen den Putsch und für vorgezogene Wahlen Ende 2022 und Anfang 2023 ermittelt wird. Auch das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen äußerte sich besorgt. »Die Anordnung des peruanischen Verfassungsgerichts, den ehemaligen Präsidenten Fujimori trotz der Entscheidungen des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Gefängnis zu entlassen, ist ein besorgniserregender Rückschlag«, erklärte das UN-Büro am Mittwoch.

Das Ausmaß des Verfalls der Rechtsstaatlichkeit unter dem Putschistenregime zeigen auch die Ermittlungen gegen Generalstaatsanwältin Patricia Benavides, die vor einem Jahr den Staatsstreich gegen den gewählten Präsidenten initiiert hatte. Wie die spanische Agentur Efe am Donnerstag meldete, führen ein Sonderteam der Staatsanwaltschaft gegen Korruption an der Macht und die Ermittlungsabteilung für hochkomplexe Straftaten der Nationalen Polizei eine Untersuchung gegen Benavides und ihr Umfeld wegen des Versuchs durch, »illegal Einfluss auf die Entscheidungen der Gesetzgeber zu nehmen«.