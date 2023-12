REUTERS/Ben Birchall Angeblich menschenrechtskonform: Der britisch-ruandische Deal vom Dienstag

Die britische Regierung will die Einwanderung und das Recht auf Asyl weiter einschränken. Am Dienstag ist Innenminister James Cleverly dazu nach Ruanda gereist, um ein neues Abschiebeabkommen zu unterzeichnen. Kurz zuvor hatte er auch einen Fünfpunkteplan zur Einschränkung der Zuwanderung angekündigt. Frühere Bemühungen, Geflüchtete noch während ihres Asylverfahrens in das ostafrikanische Land abschieben zu lassen, waren vom Obersten Gerichtshof im November verhindert worden. Die Begründung der Richter: Das Vorhaben verstößt gegen Menschenrechte und internationale Gesetze.

Seither hatte die konservative Regierung versucht, ein neues Abkommen mit Ruanda zu verhandeln. Da der Oberste Gerichtshof kritisierte, dass Ruanda weiter in die Herkunftsländer abschieben könnte, enthalte der neue Vertrag eine Klausel, die dies untersagen soll, betonte Cleverly auf einer Pressekonferenz nach der Unterzeichnung. »Wir sind der festen Überzeugung, dass dieser Vertrag alle von Ihren Lordschaften vor dem Obersten Gerichtshof aufgeworfenen Fragen behandelt«, so Cleverly. Um sicherzustellen, »dass umgesiedelte Personen nicht zurückgeschickt werden, wird das Asylsystem Ruandas im Rahmen des Vertrags durch eine neue Berufungsinstanz gestärkt«, betonte er weiter.

Er ist bereits der dritte britische Innenminister, der Ruanda innerhalb von 18 Monaten besucht, um ein Abschiebeabkommen zu verhandeln. Ein Regierungssprecher sagte zu BBC, man hoffe, dass »im Frühjahr endlich Migranten aus Großbritannien in Ruanda eintreffen werden«. Dazu sollen auch im britischen Parlament mehrere Sondergesetze eingebracht werden, die Ruandas Status als sicheres Land für Asylsuchende untermauern.

Nach seinem Besuch einer Genozidgedenkstätte sagte Cleverly gegenüber Sky News, Ruanda »sorgt sich sehr um die Rechte der Flüchtlinge«. Und weiter: »Wir sind uns darüber im klaren, dass Ruanda ein sicheres Land ist, und wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Partnerschaft voranzutreiben.« Das ursprüngliche Abkommen sah Zahlungen von 140 Millionen Pfund Sterling (165 Millionen Euro) an Ruanda vor. Laut Informationen der Sunday Times soll die Regierung in Ruanda durch das jetzige Abkommen zusätzlich 15 Millionen Pfund Sterling (18 Millionen Euro) erhalten.

Im vergangenen Jahr kamen 745.000 Einwanderer nach Großbritannien – die überwiegende Mehrheit über legale Wege, etwa durch Programme zur Anwerbung von Fachkräften. Der am Montag vorgestellte Fünfpunkteplan sieht verschiedene Wege vor, die Einwanderung zu erschweren. So soll das Gehaltslevel für Facharbeiter, ab dem diese ein Arbeitsvisum erhalten, um fast 50 Prozent erhöht werden. In Zukunft wird ein Jahresgehalt von mindestens 38.700 Pfund Sterling (45.200 Euro) benötigt, um legal in Großbritannien arbeiten zu können. Besonders in Sektoren wie der Pflege, die auf Einwanderer setzen, werden derartige Löhne nicht bezahlt. Selbst in Vollzeit angestellte Universitätsprofessoren verdienen an den Universitäten außerhalb Londons weniger. Für viele Forscher aus Kontinentaleuropa wird es unmöglich werden, an Projekten in Großbritannien arbeiten zu können.

Besonders den Pflegesektor wird die neue Regelung treffen, warnten Gesundheitsgewerkschaften am Dienstag. Denn die Regierung plane zudem, Gesundheits- und Pflegekräften die Mitnahme von Familienangehörigen nach Großbritannien zu verbieten. Die Sprecherin der Pflegegewerkschaft Royal College of Nursing (RCN), Nicola Ranger, warf den Ministern vor, »Familien auseinanderzureißen, um politisches Kleingeld zu sammeln«. Die Erhöhung der Lohnvorgaben bezeichnete sie als »grausame Sanktion«, die es Pflegekräften unmöglich macht, nach Großbritannien zu kommen. »Der gravierende Arbeitskräftemangel in der Sozialpflege wird verschärft und letztendlich der Druck auf das überlastete Gesundheitssystem NHS weiter erhöht«, so Ranger.