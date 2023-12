Karl-Liebknecht-Kreis Brandenburg erklärt Parteiaustritt

Ralph Peters/imago Die Linke präsentiert sich zunehmend zerrissen

Mitglieder des Karl-Liebknecht-Kreises Brandenburg sind am Freitag kollektiv aus der Partei Die Linke ausgetreten und erklärten dazu:

Wir, Mitglieder und Sympathisanten des Karl-Liebknecht-Kreises Brandenburg, erklären hiermit schweren Herzens nach teilweise jahrzehntelanger Mitgliedschaft unseren Austritt aus der Partei Die Linke.

Die Linke hatte einst das Potential, die große Oppositionspartei und -bewegung für soziale Gerechtigkeit und Frieden zu werden, die dieses Land so dringend braucht. So zog sie bei der Bundestagswahl 2009 mit einem zweistelligen Ergebnis in den Bundestag ein, wurde im Osten vielerorts sogar stärkste politische Kraft. Nach der Vereinigung mit der WASG konnte sie auch erstmals im Westen Fuß fassen und schaffte den Sprung in mehrere westdeutsche Landesparlamente. So zog sie zum Beispiel 2009 mit über 20 Prozent in den saarländischen Landtag ein. Die Linke war damals klar und deutlich als die Interessenvertreterin der Arbeiter, als Kämpferin gegen soziale Kälte und die Macht der Banken, Konzerne und deren demokratisch gewählten Lobbyisten erkennbar und wurde so auch von den Wählern wahrgenommen. Davon war in den letzten Jahren leider immer weniger zu spüren. (…)

Wir betrachteten Die Linke und vor ihr die PDS in den letzten Jahren und Jahrzehnten als die größte Chance, in diesem Land etwas zum Guten zu bewegen und grundlegende gesellschaftliche Veränderungen hin zu einer Überwindung des Kapitalismus herbeizuführen und kämpften in der Partei für ihren Erfolg. Diese Überzeugung hat sich leider – und besonders rasant seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine – inzwischen vollständig in Luft aufgelöst. Nicht Sahra Wagenknecht und ihre Anhänger haben die Partei gespalten und zerlegt, sondern diejenigen, die die Partei auf jenen verhängnisvollen opportunistisch-linksliberalen Kurs trimmten bzw. trimmen und die deswegen Sahras Ausgrenzung betrieben.

Angesichts der sich verschärfenden Krise des Kapitalismus, der wachsenden Kriegsgefahr, der verheerenden Politik der Regierung und des daraus resultierenden Erstarkens der Rechten hat dieses Land eine seriöse, eine echte linke Kraft für Frieden und soziale Gerechtigkeit nötiger denn je. Die Linke erfüllt diese Aufgabe aus unserer Sicht leider nicht mehr. Wir verlassen sie daher zum 30. November 2023 und werden uns anderweitig aktiv am Aufbau einer solchen politischen Kraft beteiligen.

Zur Situation im Gazastreifen teilte IPPNW am Freitag mit:

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW fordert die deutsche Bundesregierung auf, sich für eine sofortige Wiederaufnahme der Waffenruhe zwischen der israelischen Regierung und der Hamas einzusetzen. (…) Die IPPNW verurteilt den Anschlag der Hamas in Jerusalem und deren Aufruf zur Gewalt scharf. Die Bundesregierung solle US-Außenminister Antony Blinken unterstützen, der von der israelischen Führung fordert, Zivilist*innen im Gazastreifen zu schützen, sich an das humanitäre Völkerrecht und die Regeln der Kriegführung zu halten sowie gewalttätige Siedler*innen im Westjordanland zur Verantwortung zu ziehen. (…) »Laut UN-Generalsekretär António Guterres sind rund 80 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen inzwischen zu Binnenflüchtlingen geworden. Wohin sollen die Menschen fliehen? Es gibt keine sicheren Orte oder Schutzräume. Auch die humanitäre Situation im Gazastreifen ist katastrophal«, erklärt der IPPNW-Vorsitzende Lars Pohlmeier. (…)