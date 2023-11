IMAGO/Rupert Oberhäuser Entnahme einer Roheisenprobe beim Abstich am Hochofen – heiße Konflikte bei »Sozialpartnern« stehen an

Es knistert bereits im Vorfeld. Rede und Gegenrede stehen an, in der Tarifrunde der nordwestdeutschen und ostdeutschen Eisen- und Stahlindustrie. Auftakt ist an diesem Montag nachmittag in Düsseldorf. Im Maritim-Hotel, ein typischer Tagungsort mit vier Sternen, direkt am Airport der Rheinmetropole. Bequem und verkehrsgünstig für die »sozialpartnerschaftlichen« Konfliktparteien.

Worum geht es genau? Die IG Metall (IGM) streitet für rund 68.000 Branchenbeschäftigte im Nordwesten der Republik und für knapp 8.000 Stahlwerker in Ostdeutschland. Die Tarifkommissionen hatten Anfang September Zielmarken gesetzt: 8,5 Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Ferner eine auf 32 Stunden verkürzte Wochenarbeitszeit – bei vollem Lohnausgleich. Und nicht zuletzt sollen Tarifverträge zur Altersteilzeit, über den Einsatz von Werkverträgen und zur Beschäftigungssicherung verlängert werden. Das komplette Programm eben.

Widerspruch kam prompt. Schriftlich vom Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Stahl (AGV), Gerhard Erdmann. Der Verbandsfunktionär hat seine Replik, die jW exklusiv vorliegt, am Freitag aktualisiert. Aufgepeppt mit bunten Kurven- und Balkendiagrammen. Ferner klingt die Tonart schärfer. Und es bleibt dabei: Die Sachargumente der DGB-Einzelgewerkschaft überzeugten nicht, unisono. »Wir lehnen sie daher ab«, betonte Erdmann.

Nicht sachlich? Nun, wie begründet die IGM ihren Forderungskatalog? Kürzere Arbeitszeiten sollen Malocher im Schichtsystem entlasten, hatte die Industriegewerkschaft jüngst in einem Statement mitgeteilt. Zudem würden damit Jobs gesichert. Warum? »Durch die Transformation, etwa die Umstellung von Koks auf Wasserstoff, wird langfristig weniger Arbeit benötigt«, hieß es. Und schließlich lässt ein erfüllter IGM-Wunschzettel mehr Zeit zum Leben. »Bei 32 Stunden wäre auch eine Viertagewoche möglich – und zwar eine gesunde, mit acht Stunden am Tag.«

Was ist mit der Einkommenssituation? Angesichts von Mehrausgaben und Teuerungswelle sei ein Lohnplus von 8,5 Prozent »sehr moderat«, wurde Dirk Vogeler, Mitglied der IGM-Tarifkommission Ost, in der Stellungnahme zitiert. Vogeler, der zugleich Betriebsratsvorsitzender bei Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt ist, verlangt, die Arbeitsleistung der Mehrwertproduzenten entsprechend zu honorieren. Alles andere könnte seitens Beschäftigter als Provokation der Kapitalseite aufgefasst werden. Und überhaupt: Der Anteil der Lohnkosten in der Stahlerzeugung sei gering, liege laut IGM bei neun Prozent. »Die geforderte Erhöhung würde die Gesamtkosten um lediglich 0,8 Prozent steigen lassen.«

Nicht finanzierbar, kontert hingegen Stahlboss Erdmann. Allein eine Arbeitszeitverkürzung von 35 auf 32 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich bedeute höhere Stundenlöhne von 9,4 Prozent. Addiere man dazu die »hohe Tarifforderung von 8,5 Prozent« bei einer zwölfmonatigen Laufzeit, schlage ein Einkommenszuwachs von fast 18 Prozent zu Buche. Damit würde die Leistungsfähigkeit hiesiger Stahlunternehmen »endgültig überfordert«. Zumal im internationalen Vergleich Energie- und Strompreise in Deutschland besonders hoch seien.

Stichwort Inflation. Einen nennenswerten Reallohnverlust hätten Branchenbeschäftigte nicht zu beklagen, meinte Erdmann weiter. Im Gegenteil, über einen längeren Zeitraum betrachtet, seien die Realeinkommen für Stahlarbeiter »signifikant gestiegen.« Es gebe also keinerlei »Nachholbedarf«. Auch sonst müsse klar sein: Ein Arbeitsvertrag sei keine Versicherung, »die es dem Arbeitgeber auferlegte, die Beschäftigten vor allgemeinen Lebensrisiken und insbesondere Preissteigerungen zu schützen.« Aussagen, an die sich Kollegen und Gewerkschafter erinnern dürften. Vor allem dann, wenn sich der Tarifkonflikt zuspitzen sollte.

Soweit ist es noch nicht. Und der Gesprächsauftakt in der aparten Bettenburg nur eine Art Warm-up. Aber: Die Friedenspflicht endet am 30. November, einen Tag später wären (Warn-)Streiks möglich. Planungen hierzu würden laufen, verlautbarte es aus der IGM-Zentrale in Frankfurt am Main. Es knistert bereits, ein bisschen zumindest.