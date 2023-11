Phil Noble/REUTERS »Im Stich gelassen«: Gewerkschaften fürchten die Kürzung von rund 2.000 Stellen beim britischen Stahlriesen

In Großbritannien will nun auch British Steel seine Hochöfen im nordostenglischen Scunthorpe schließen. Statt dessen sollen bis 2025 dort und in Teesside zwei elektrische Lichtbogenöfen gebaut werden. Die geplante Investition in Höhe von 1,25 Milliarden Pfund (1,44 Milliarden Euro) soll die Tochter der chinesischen Jingye Group zu einem »sauberen, grünen und nachhaltigen« Unternehmen machen, wie British Steel am Montag mitteilte. Ob die Entscheidung umgesetzt werde, sei allerdings noch von staatlicher Unterstützung abhängig. Gewerkschaften befürchten den Verlust von 2.000 Arbeitsplätzen.

Das Wirtschaftsministerium in London teilte mit, die Vorschläge seien Teil eines Plans, die Stahlindustrie umweltfreundlicher und nachhaltiger aufzustellen. Mehr als 300 Millionen Pfund (345 Millionen Euro) Investitionen würden dafür aufgewendet. Mit Elektrolichtbogenöfen solle künftig der größte Teil des britischen Stahlbedarfs abgedeckt werden. Erst vor wenigen Monaten hatte British-Steel-Konkurrent Tata angekündigt, seine beiden Hochöfen im südwalisischen Port Talbot durch Lichtbogenöfen zu ersetzen. Bis zu 3.000 Stellen sollen dort wegfallen. Die Regierung hatte für die Umsetzung dieser Pläne 500 Millionen Pfund (575 Millionen Euro) Unterstützung zugesichert.

Paul Nowak, Vorsitzender des Gewerkschaftsdachverbands TUC, forderte British Steel auf, die Pläne zurückzustellen und Verhandlungen mit den Gewerkschaften aufzunehmen: »Die Schließung der Hochöfen im Werk Scunthorpe hätte verheerende Auswirkungen auf die Mitarbeiter und die örtliche Gemeinschaft.« Die Arbeiter würden nicht tatenlos zusehen, »wie die britische Stahlindustrie zerstört wird«.

Hochöfen werden mit Koks befeuert, es entsteht Kohlendioxid. Mit Elektrolichtbogenöfen sollen erneuerbare Energien künftig zum Einschmelzen von Stahlschrott eingesetzt werden. Das Endprodukt ist nicht die Stahlsorte aus den Hochöfen und nicht für alle industriellen Anwendungen, etwa im Motorenbau und im Bauwesen, geeignet. Andere Länder hätten gezeigt, dass der Umstieg auf eine kohlenstofffreie Stahlproduktion mit der Sicherung »guter Arbeitsplätze« vereinbar sei, kritisierte Nowak. Auch die Gewerkschaft Unite befand, die Regierung lasse »die Stahlarbeiter im Stich«.

Für Massenentlassungen gebe es bei British Steel keinen Anlass, kritisierte Unite- Generalsekretärin Sharon Graham. Man werde »keine einzige Kündigung akzeptieren«. In den vergangenen Monaten zählte Unite zu den kämpferischsten britischen Gewerkschaften. Von den Kämpfen, die sie etwa in der Auto- und Transportindustrie führte, hat sie nach eigenen Angaben 80 Prozent gewonnen. Im öffentlichen Verkehr gelangen ihr Lohnabschlüsse mit Steigerungen um 20 Prozent.

Neuinvestitionen seien im übrigen nicht vom Steuerzahler zu tragen, kritisierte Graham: »Es sei denn, diese sind mit verbindlichen Garantien verbunden.« Im Gegenzug für Förderungen forderte die Gewerkschaftsvorsitzende Staatsbeteiligungen an den Unternehmen und eine Beschäftigungssicherung. Der Gegenentwurf »Arbeiterplan für Stahl« von Unite soll Großbritannien weltweit führend in der Stahlindustrie machen. Laut einer Aussendung der Gewerkschaft würde durch seine Umsetzung die Produktion verdoppelt, Arbeitsplätze gesichert und zusätzlich Tausende neue Stellen geschaffen.

Die erforderlichen Investitionen liegen demnach bei einer Milliarde Pfund (1,15 Milliarden Euro) pro Jahr über einen Zeitraum von zwölf Jahren. Durch höhere Einnahmen könnte das refinanziert werden. Nötig seien eine Obergrenze beim Strompreis sowie eine Verstaatlichung des Energiesektors. Nur durch die Verstaatlichung könne »unser Stahl wettbewerbsfähiger werden«, befand Unite.