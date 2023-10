Westend61/imago Existentiell: Einkommensunterstützung für Agrarbranche soll Preisdruck durch Billigimporte abmildern

Die Wortwahl ist drastisch: »Das ist eine Bankrotterklärung der Politik«, sagte Christian Linne von der Bundesvertretung der Freien Bauern Deutschland am Montag zu jW. Er meint die Ankündigung des sächsischen Umwelt- und Landwirtschaftsministers Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen) vom vergangenen Freitag, EU-Agrarsubventionen an Bauern im Freistaat nicht wie üblich im Dezember auszuzahlen, sondern erst bis Ende Februar 2024. Eine Verzögerung, die Betriebe in den Ruin treiben könne, wurde Hans-Uwe Heilmann, Vizepräsident des Sächsischen Landesbauernverbandes (SLB), am Freitag in einer Mitteilung zitiert. Denn zum Jahreswechsel würden erhebliche Ausgaben fällig: für Pacht, Kredite, Saatgut, Pflanzenschutzmittel.

Um welche Subventionen geht es? Um Direktzahlungen von rund 240 Euro je Hektar an alle landwirtschaftlichen Betriebe. Das sind in Sachsen zirka 7.000. Ferner um die Ausgleichszulage von 55 Euro je Hektar für jene knapp 3.000 Agrarunternehmen, die in sogenannten benachteiligten, also ertragsschwachen, Gebieten liegen. Etwa wegen klimatischer Bedingungen oder schlechter Bodenqualität.

Nur, was sind die Gründe für den Zeitverzug? Neue Regeln der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU, kurz GAP, hatte Minister Günther erklärt. Die administrative Bearbeitung der Auszahlungen sei deutlich komplexer geworden. Zudem schlage der Fachkräftemangel im IT-Bereich durch, die Software konnte noch nicht angepasst werden. Das sei »in höchstem Maße bedauerlich und ärgerlich«, so Günther weiter. Man habe als Ministerium nun eine Taskforce mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie eingerichtet, »um alle erforderlichen Ressourcen zu bündeln.« Ackerbauer Linne beruhigt das keinesfalls: Das »bürokratische GAP-Monster aus Stillegungsverpflichtungen und Wirtschaftsdüngerausbringungsfristen« sei nicht auf dem Mist von Landwirten gewachsen. »Geld pro Hektar, das war ein einfaches Prinzip.« Heute seien ausgebildete Agrarier mit einem Sammelsurium praxisferner Vorschriften konfrontiert.

Die Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und Grünen sind unter Zugzwang – und haben für Mittwoch eine Sondersitzung des Landwirtschaftsausschusses im Sächsischen Landtag angesetzt. Einziger Tagesordnungspunkt: »Sicherstellung der Direktzahlung im Jahr 2023 im Freistaat Sachsen«. Am lautesten ist dabei Andreas Heinz (CDU): »Die Nichtzahlung ist ein Schlag ins Gesicht unserer fleißigen Landwirte, die auf diese Gelder angewiesen sind«, so der Ressortsprecher seiner Landtagsfraktion am Freitag. Die oppositionelle Fraktion von die Linke meldete sich auch zu Wort. Fraglos, es brauche eine rasche Lösung für Agrararbeiter, sagte deren landwirtschaftspolitische Sprecherin Antonia Mertsching am Montag gegenüber jW. Aber: »Das Theater der CDU zaubert keine IT-Fachleute her und hilft auch nicht dabei, komplexe Programmierabläufe schneller umzusetzen.« Die Konservativen betrieben statt dessen ein durchsichtiges politisches Spiel, »auf dem Rücken der Landwirte«.

Sollte die Ausschusssitzung folgenlos bleiben, was dann? »Davon unabhängig, wir haben Ministerpräsident Michael Kretschmer aufgefordert, die Zahlungen an die Landwirte bis zum 31. Dezember sicherzustellen«, betonte SLB-Hauptgeschäftsführer Stefan Seyfarth am Montag gegenüber jW. Und wie? »Mittels Zwischenfinanzierung durch den Freistaat, ohne unsere Betriebe zu belasten.« Schließlich seien diese unverschuldet in die Situation geraten. Linne von den Freien Bauern fordert eher Pädagogisches: die Schlaumeier aus der Politik bräuchten Bodenhaftung, sollten ackern lernen, in der Landwirtschaft.