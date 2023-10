Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Nicht genug zu essen, keine Heizung für die Wohnung, kein Bett. Kein Geld für Miete, Bustickets in die Stadt oder einen Teebeutel für den Freund, der zu Besuch kommt. Angst, dass Waschmaschine oder Kühlschrank kaputtgehen, Schlafstörungen durch Stress und Zukunftssorgen: »Solche Erfahrungen sind in unserem Land allzu häufig geworden«, schreibt die Joseph ­Rowntree Foundation (JRF) zu Beginn einer neuen Studie über Armut in Großbritannien.

Der am Dienstag veröffentlichte Bericht zeigt das große Ausmaß von Armut und Not im Vereinigten Königreich. Demnach waren im Jahr 2022 fast vier Millionen Menschen arm. Mehr als eine Million Kinder lebten in extremer Armut. Die Zahl der armen Menschen sei seit 2019 um 61 Prozent gestiegen. Die Zahl der betroffenen Kinder habe im gleichen Zeitraum sogar um 88 Prozent zugenommen, heißt es.

Der Bericht zeigt auch, dass immer mehr Erwerbstätige von Armut betroffen sind. So leben 56 Prozent der Menschen in Armut in Familien mit berufstätigen Familienmitgliedern, und 70 Prozent der Kinderarmut tritt in Familien auf, in denen mindestens ein Elternteil beschäftigt ist. Die Kinderarmut hat sich zwischen 2017 und 2022 fast verdreifacht. Als arm gilt in der Studie, wer nicht in der Lage ist, die grundlegendsten körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen.

Grund für den enormen Anstieg der Armut sei eine Kombination aus sehr niedrigen Einkommen, steigenden Lebenshaltungskosten und hoher Verschuldung, schreiben die JRF-Autoren. Zudem schütze das Sozialsystem die Menschen nicht, denn nur 72 Prozent der Bedürftigen erhielten Unterstützung. Mehr als die Hälfte der betroffenen Haushalte verfüge über ein wöchentliches Einkommen von weniger als 85 Pfund (97,70 Euro). Vor allem Singles im Alter von 25 bis 44 Jahren seien von Armut betroffen, aber auch immer mehr Familien und ältere Menschen rutschten in die extreme Armut ab, so der Bericht.

»Solches Elend sollte in Großbritannien keinen Platz mehr haben, und die britische Öffentlichkeit wird es nicht tolerieren«, kommentierte JRF-Chef Paul Kissack. Er warf der konservativen Regierung vor, Gegenmaßnahmen zu verweigern. Das Sozialsystem sei so löchrig, dass Wohltätigkeitsorganisationen wie Suppenküchen versuchen müssten, die Menschen vor der schlimmsten Not zu bewahren. »Aber die Aufgabe ist zu groß für sie«, betonte er.

Die Untersuchung basiert auf Daten aus dem Jahr 2022. In den vergangenen Monaten hat sich die soziale Lage in Großbritannien aber weiter verschlechtert. Nach neuen Zahlen des Gewerkschaftsverbands TUC ist die Erwerbslosenquote im vergangenen Quartal deutlich gestiegen. Sie liegt seit fast einem Jahr konstant über zehn Prozent, zeitweise sogar bei fast 15 Prozent.

Im September lag der Verbraucherpreisindex unverändert bei plus 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während Regierungen und Medien den Rückgang der Inflationsrate feiern, stellt TUC-Präsident Paul Nowak klar: »Rechnungen und Preise steigen immer noch – nur etwas langsamer als vor einem Jahr«. Man dürfe das Gesamtbild nicht aus den Augen verlieren. Großbritannien stehe am Rande einer Rezession. »Die Beschäftigung geht zurück, weil die Unternehmen versuchen, ihre Kosten zu senken«, so Nowak.

Nach Berechnungen des TUC hat Großbritannien seit dem vergangenen Jahr die höchste Inflationsrate unter den G7-Staaten. Nowak macht dafür die seit 13 Jahren regierenden Konservativen verantwortlich: »Das Fehlen eines glaubwürdigen Wirtschaftsplans der Konservativen kommt uns teuer zu stehen. Großbritannien kann sich die Konservativen nicht leisten«.

Ein weiteres Jahr muss Großbritannien die Tories ertragen. Am Mittwoch kündigte Premierminister Rishi Sunak an, dass die Parlamentswahlen erst im Herbst 2024 stattfinden werden.