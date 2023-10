Michael Gstettenbauer/imago Randvoll ist der Warenkorb nach rasanten Preissprüngen längst nicht mehr (Düsseldorf, 10.7.2023)

Wo soll sie auch herkommen, die Kauflust, bei Teuerungswelle, Einkommenseinbußen und Konjunktureinbruch? Und die Zukunftsaussichten bleiben trübe – besonders für die, die auf der »Sozialskala« weit unten stehen. Das belegt der am Dienstag vorgestellte aktuelle »Konsumklimaindex« der Marktforschungsunternehmen GfK und NIM aus Nürnberg.

Folgerichtig »müssen die Hoffnungen auf eine Erholung der Konsumstimmung noch in diesem Jahr endgültig begraben werden«, wurde NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl am Dienstag in einer Mitteilung zitiert. »Vor allem die hohen Preise für Nahrungsmittel schwächen die Kaufkraft der privaten Haushalte in Deutschland und sorgen dafür, dass der private Konsum in diesem Jahr keine Stütze der Konjunktur sein wird.« Ferner zögerten Verbraucher beim Kauf teurerer Konsumgüter. Eine Tendenz, die Forscher seit mehr als einem Jahr konstant beobachten. Unter dem Strich sei die»Konsumneigung« nach Angaben von GfK und NIM auf den geringsten Wert seit 15 Jahren gefallen, also auf das Niveau während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008.

Was meinen Branchenvertreter? Fürwahr, die Lage zahlreicher Handelsunternehmen sei schwierig, konstatierte Stefan Hertel, Leiter Presse und Kommunikation beim Handelsverband Deutschland (HDE), am Dienstag auf jW-Nachfrage. Verunsicherte Kunden würden ihr Geld eher zusammenhalten. Einer der Effekte, so Hertel weiter: »Wir werden in diesem Jahr deshalb im Vorjahresvergleich wohl einen realen Umsatzverlust von vier Prozent im Einzelhandel sehen.« Dabei treffe die allgemeine Konsumzurückhaltung alle Branchen und alle Vertriebskanäle. »Auch der Onlinehandel leidet unter der aktuellen Situation.«

Die konjunkturelle Entwicklung sei ein toxischer Mix aus Inflation und Rezession, berichtete der Spiegel am Dienstag. Erst Anfang Oktober hatte der Internationale Währungsfonds seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft nach unten korrigiert, erwartet nun für das laufende Jahr ein Minus von 0,5 Prozent. Dazu passt der gleichfalls am Dienstag veröffentlichte »Vermögensbarometer 2023« des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). Deutlich erkennbar: die Klassenspaltung. Rund 62 Prozent der befragten Privathaushalte mit monatlichem Nettoeinkommen von unter 1.000 Euro beurteilen ihre finanzielle Situation als negativ. Zum Vergleich: Bei besser situierten Haushalten mit einem Einkommen zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Monat liegt dieser Wert bei zwölf Prozent. Klar ist, vielen Personen reichten Lohn und Gehalt nicht, um regelmäßig Geld zu sparen. Ein Fünftel der DSGV-Umfrageteilnehmer stimmte der Aussage zu: »Ich spare nicht, ich kann nicht sparen.«

Schließlich sind Jobangst und Firmenpleiten Stimmungskiller für Konsumenten. Um die Nachfrage zu stabilisieren, brauche es schlicht höhere, tarifliche Löhne, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Dienstag zu jW. Förderlich sei dabei das angekündigte Bundestariftreuegesetz, wonach Aufträge der öffentlichen Hand allein an Unternehmen vergeben würden, die Tarif zahlten. »Die Bundesregierung muss jetzt aktiv werden, die Schuldenbremse aussetzen, Investitionen ausweiten und ihren haushaltspolitischen Sparkurs verlassen«, forderte Körzell. Hingegen bemerkte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Reinhard Houben, gegenüber jW, dass Konjunktur und Wettbewerbsfähigkeit vom Wachstumschancengesetz profitierten – »sowie vom absehbar kommenden Bürokratieentlastungsgesetz«. Und für Hertel vom HDE sei Konsum ohnedies »zu einem hohen Prozentsatz auch Psychologie«.

Interessant, aber doch zu therapeutisch, befand der Sprecher für Finanzen der Linke-Bundestagsfraktion, Christian Görke, auf jW-Anfrage. Was muss statt dessen passieren? Zunächst das: Beschäftigten keine weiteren Lasten vor den Latz knallen. Also was genau? »Streichen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und eine spürbare Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro.« Dann bekommen launische Verbraucher vielleicht auch wieder Lust beim Kauf.