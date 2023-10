Terror trifft Fußballfans

Johanna Geron/REUTERS Gedenken an die Opfer: An dieser Stelle wurden zwei schwedische Fußballfans ermordet (Brüssel, 17.10.2023)

In der belgischen Hauptstadt Brüssel sind am frühen Montag abend zwei Schweden erschossen worden. Außerdem sei ein Taxifahrer schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Wenige Minuten später behauptete ein Mann in einem Bekennervideo auf Facebook, er sei ein Kämpfer der Dschihadistengruppe »Islamischer Staat« (IS) und habe soeben drei »Ungläubige« umgebracht. Der mutmaßliche Täter wurde am Dienstag morgen in einem Café in Brüssel von der Polizei niedergeschossen und verstarb später im Krankenhaus.

Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um schwedische Fußballfans. In Brüssel fand anderthalb Stunden nach dem Anschlag das Qualifikationsspiel zur Fußball-EM 2024 zwischen Belgien und Schweden statt. Die Partie wurde zunächst angepfiffen und in der Halbzeitpause doch abgebrochen. Die 30.000 Zuschauer mussten aus Sicherheitsgründen lange im Koning-Boudewijn-Stadion ausharren.

Nach Ansicht der Behörden besteht kein Zusammenhang zwischen der Tat und dem Krieg zwischen der Hamas und Israel. Die schwedische Nationalität der Opfer könnte hingegen ein Motiv gewesen sein. In jüngster Vergangenheit hatte der in Schweden lebende irakische extreme Rechte Salwan Momika mit Erlaubnis der dortigen Behörden mehrfach öffentlich den Koran verbrannt oder auf andere Art geschändet. Auf Demonstrationen im Irak und in Pakistan wurden daraufhin schwedische Fahnen in Brand gesteckt.

Die Tageszeitung De Standaard berichtete Montag nacht aber auch, dass der mutmaßliche Täter auf seinem Facebook-Account in den letzten Tagen seine Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen ausgedrückt und den Mord an einem sechsjährigen palästinensischen Jungen in den USA verurteilt habe. Merkwürdig: In einem Video, das er kurz vor dem Anschlag ins Internet stellte, ist er in einem Trikot von Ajax Amsterdam zu sehen. In der Fußballwelt gilt der AFC fälschlicherweise als »jüdischer Verein«. Warum sich ein vermeintlicher IS-Anhänger ausgerechnet in einem Trikot von Ajax zeigte, bleibt wohl sein Geheimnis.

»Der Verdächtige ist ein 45jähriger Tunesier, der im November 2019 in unserem Land Asyl beantragt hat«, gab Justizminister Vincent Van Quickenborne laut Sender VRT in der Nacht bekannt. Er sei der Polizei im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen. Nachdem sein Antrag im Oktober 2020 abgelehnt worden war, sei der Betreffende vom Radar verschwunden und habe deshalb auch nicht nach Tunesien ausgewiesen werden können. Anfang 2023 wurde er zur Fahndung ausgeschrieben, weil er über Social Media eine Person aus einem Asylzentrum bedroht haben soll.

»Im Juli 2016 erhielten wir über einen ausländischen Polizeidienst die unbestätigte Information, dass er ein radikalisiertes Profil habe und in die Dschihad-Konfliktzone ausreisen wolle«, so Van Quickenborne. »Solche Meldungen gab es damals unzählige, jeden Tag waren es Dutzende.« Der französische Innenminister Gérald Darmanin ließ noch am Abend die Kontrollen an der Grenze zu Belgien verschärfen. Am Freitag hatte ein radikalisierter ehemaliger Schüler eines Gymnasiums im nordfranzösischen Arras einen Lehrer erstochen.