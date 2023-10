Kurdisches Jugendzentrum: In Türkei inhaftierte Jugendelegation ist zurückgekehrt

Mehmet MasumxSuer/IMAGO/ZUMA Wire Fahnen der Grünen Linkspartei (Diyarbakir, 13.5.2023)

Das kurdische Jugendzentrum für Öffentlichkeitsarbeit Ronahî informierte am Sonntag über die Rückkehr einer in der Türkei festgenommenen Jugenddelegation:

Gestern, am Abend des 14.10.2023, ist die europäische Delegation, die in der Türkei

festgenommen, drei Tage in Gewahrsam gehalten und anschließend abgeschoben wurde, wieder in Deutschland, Italien und Frankreich gelandet. Am Flughafen wurden die Delegierten von ihren Familien, Freund:innen und weiteren Menschen in Empfang genommen, welche mit Bannern und Parolen ihre Solidarität zum Ausdruck brachten. Bevor die deutschen Delegierten den Flughafen verlassen konnten, wurden sie unmittelbar nach ihrer Ankunft von der Bundespolizei festgehalten und befragt. (…) Die einstündige Befragung, kam für die Betroffenen einer Wiederholung der Verhöre auf der türkischen Seite nahe und führte zu einer Retraumatisierung. (…) Den Delegationsteilnehmer:innen geht es den Umständen entsprechend. Alle von ihnen haben sichtbare Verletzungen durch die Gewalt der türkischen Sicherheitsbehörden davongetragen. (…)

Die deutschen, italienischen und französischen Staatsangehörigen waren als Teil einer politischen Delegationsreise auf offizielle Einladung des Jugendrates der Grünen Linkspartei YSP anlässlich des Kongresses der Partei am 15. Oktober in Ankara, am 7. Oktober in die Türkei eingereist. Am 12. Oktober wurden sie bei einer gemeinsamen Presseerklärung der Parteien HDP, DBP und YSP gegen die türkischen Angriffe auf Nord- und Ostsyrien in Riha (türkisch: Şanlıurfa) festgenommen und drei Tage lang in Gewahrsam gehalten. (…)

Das katholische Hilfswerk Misereor und die Hilfsorganisation Medico International drängten am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung auf Einhaltung des Völkerrechts für Gaza:

Seit einer Woche sorgen der Terror der Hamas und die darauffolgenden israelischen Militäroperationen für unmenschliches Leid. Die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International und das Werk für Entwicklungszusammenarbeit Misereor appellieren angesichts der Situation in Gaza an die Bundesregierung, sich nachdrücklich für die Einhaltung des internationalen Völkerrechts und die unverzügliche Einrichtung humanitärer Korridore für die Versorgung der dortigen Bevölkerung einzusetzen. Die völkerrechtswidrigen Angriffe auf die Zivilbevölkerung, zivile Infrastruktur und medizinische Einrichtungen müssten eingestellt werden. (…)

»Nach allem, was wir von unseren Partnerorganisationen hören, wissen wir, dass die Situation entsetzlich ist. Wir befinden uns vor den Augen der Weltöffentlichkeit inmitten einer humanitären Katastrophe, die sich in rasender Geschwindigkeit verschärft. Das Gesundheitssystem, die Strom- und die Wasserversorgung sind vollständig kollabiert«, so Tsafrir Cohen, Geschäftsführer von medico international.

Durch die Blockade von Trinkwasser- und Treibstofflieferungen sind die Vorräte so gut wie aufgebraucht. »Die Versorgung mit Wasser, Treibstoff und Strom muss wiederhergestellt werden. Es braucht jetzt Korridore der Menschlichkeit. Die Menschen in Gaza können nicht kollektiv für die brutalen Überfälle der Hamas in Haftung genommen werden«, erklärt Misereor-Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel.