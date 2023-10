dpa/Harald Tittel »Ganz Deutschland« durch Gartenabfälle retten: Verena Hubertz (SPD)

Die Ampelregierung hat nun endlich den ersten Schritt nach dem zweiten gemacht. Ihr Gesetzentwurf für eine kommunale Wärmeplanung wurde am Freitag im Bundestag beraten. Großstädte sollen bis Mitte 2026 klären: Welche Heizung wird ans Fernwärmenetz angeschlossen? Wo sollen Wärmepumpen hin? Muss dafür das Stromnetz ausgebaut werden? Könnten sich Gasleitungen für Wasserstoff nutzen lassen? Gemeinden mit unter 100.000 Einwohnern haben für diese Planungen Zeit bis Mitte 2028. Erst, wenn die Pläne vorliegen, tritt das berüchtigte Heizungsgesetz in Kraft, das den Umstieg auf erneuerbare Energieträger vorschreibt und Anfang September mit erheblichen Ansehensverlusten durchs Parlament gebracht wurde.

Die Reihenfolge war am Freitag Thema im spärlich besetzten Plenum, das deutliche Auflösungserscheinungen zeigte. Vertreter der Regierungsfraktionen sprachen von den Gesetzen als »zwei Säulen«, auch wenn eines ja eher ein Sockel wäre. Und nachdem Unionsvertreter Michael Kießling auf den »Konstruktionsfehler« hingewiesen hatte, meinte Karoline Otte (Bündnis 90/Die Grünen): »Liebe Union, Sie hatten 16 Jahre Zeit, die Wärmewende in der richtigen Reihenfolge auf den Weg zu bringen.«

Die Grünen waren überhaupt historisch drauf in der Debatte. Kießling hatte die Zwischenfrage einer Fraktionskollegin von Otte – »Was hat Bayern in den letzten 70 Jahren für die Wärmewende getan?« – mit »sehr viel« beantwortet, bevor er seine Verbundenheit mit dünn besiedelten Regionen stammelnd unter Beweis stellte: »Wenn Sie vom ländlichen Raum kommen, dann wissen Sie auch, wie der ländliche Raum aussieht. Da werde ich allein mit der Wärmeplanung und mit Wärmenetzen nicht weit kommen. Da brauch’ ich Biomasse vor Ort, ich brauch’ die Hackschnitzel vor Ort, um entsprechend das zu heizen, um die Energie zu bekommen, und das sehe ich halt momentan in dieser Wärmeplanung, die Sie so vorlegen, nicht gegeben.« Die Wörter »Biomasse« und »Hackschnitzel« unterstrich er gestisch.

Als nächste trat auf Krücken eine AfD-Vertreterin ans Pult, um über »teuren Flatterstrom« und »planwirtschaftliche Instrumente« zu schimpfen. »Eine Mehrheit will Neuwahlen«, wusste sie: »Klimaneutralität ist nicht finanzierbar, Klimaextremismus funktioniert nicht.« Daraufhin rang FDP-Kollege Daniel Föst ostentativ um Fassung: »Es gibt den menschengemachten Klimawandel, und dass Sie das immer noch nicht verstehen, das macht mich fertig, das macht mich ernsthaft fertig.«

Susanne Henning-Wellsow von der Partei Die Linke erklärte Dänemark zum Vorbild. Dort würden Nah- und Fernwärmenetze in öffentlicher Hand betrieben und seien mit Gewinnverbot belegt. Verena Hubertz von der SPD teilte dieses Vorbild, schwächte jedoch ab: Zwei Drittel der dänischen Haushalte seien an Fernwärme angeschlossen, das sei Leitstern genug. Tatsächlich sind im Westen der BRD noch nicht mal zehn Prozent der Haushalte an diese Netze angeschlossen, im Osten immerhin schon 30 Prozent.

Privaträume werden bisher auch nur zu 18 Prozent mit erneuerbaren Energien beheizt. »Der Zeit voraus« aber ist der Rhein-Hunsrück-Kreis, rief Hubertz begeistert: »Die sind bereits heute klimaneutral!« In den Applaus eines einzelnen hinein pries sie »Bürgernahwärmenetze«, »in die die den Grünschnitt, also das, was im Garten überbleibt, reinhauen« (sie machte es vor), »und jetzt folgt noch der Küchenabfall für die Biogasanlage«! Dort werde »schon soviel Energie produziert, die kann man noch verkaufen, also da wird sogar noch richtig Geld damit verdient, und das, was die Leute im Hunsrück können, das können wir auch in ganz Deutschland!« Dafür gab’s seligen Applaus aus lichten Reihen.

Die paar Dutzend Abgeordneten runterzuholen, machte sich Hubertz’ Parteigenosse Bernhard Daldrup zur Aufgabe: »Erwecken Sie doch nicht den Eindruck, man könnte die Klimaziele alleine mit der Biomasse regeln, das glaubt doch niemand.«

Nebenbei wurde dann noch kurz angedeutet, dass viele ärmere Kommunen längst auf dem letzten Loch pfeifen und weder Personal noch Geld für eine Zusatzaufgabe wie die Wärmeplanung haben. Und Bernhard Herrmann von den Grünen richtete eine unverhohlene Drohung an die Millionen Abgehängten, die ihre zugigen Buden mit röchelnden Öl- oder Gasheizungen schon heute kaum noch warm oder trocken bekommen: »Liebe Bürgerinnen und Bürger, nur effizientes Heizen wird auch bezahlbar sein.«

Verbände wie Deutsche Umwelthilfe, Nabu und WWF schließlich nannten den Gesetzentwurf, der keine Sanktionen für Verstöße vorsieht, in einer gemeinsamen Erklärung einen »zahnlosen Tiger, der obendrein verspätet losspringt und schlimmstenfalls als Bettvorleger enden könnte«.