IMAGO/photonews.at Unhinterfragte Solidarität mit Israel: Auch in Österreich Staatsräson (Wien, 7.10.2023)

Das offizielle Österreich hat rasch und eindeutig Position bezogen: Israel-Fahnen wurden über dem Bundeskanzlersitz am Ballhausplatz gehisst. Kundgebungen gegen die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza und in Solidarität mit ­Palästina wurden verboten und 304 Teilnehmer angezeigt.

Derweil ringt die sozialdemokratische SPÖ mit ihrer Haltung. Zwar kamen hohe Parteivertreter wie der neue Vorsitzende Andreas Babler zur Pro-­Israel-Kundgebung am Mittwoch abend in Wien, die außenpolitischen Positionen sind aber unklar: »Die SPÖ war einst der Garant der Neutralität, heute wird das Feld völlig der (rechten) FPÖ überlassen«, erklärte ein langjähriges hohes Parteimitglied, das anonym bleiben will, der jW. Die Person warnte: »Babler muss aufpassen, sonst bleibt die FPÖ als einzige Neutralitätspartei (im Parlament, jW) übrig.« In den 1970er Jahren war die Partei stolz auf ihre »aktive Neutralitätspolitik«, wie sie genannt wurde. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky begrüßte als einer der ersten westlichen Staatschefs Jassir Arafat. »Seit Kreisky ist aber nichts passiert.«

Dass von den Ideen einer multipolaren Welt, Blockfreiheit und Neutralität noch nicht alles verloren ist, zeigte eine Diskussion zur Außenpolitik am Sonnabend in Wien. Geladen hatte der »Bund Sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen« (BSA) im Rahmen seines Bundeskongresses. Auf dem Podium saßen der ehemalige SPÖ-Bundespräsident Heinz Fischer, der Politikwissenschaftler Heinz ­Gärtner und die sozialdemokratische Nationalratsabgeordnete Petra Bayr. Die Entwicklungen in der Ukraine und Palästina dominierten die Diskussion. »Ihr dürft die Sicht der Palästinenser nicht vergessen«, forderte Fischer und erinnerte daran, dass »die Gründung des Staats Israel ein schmerzhafter Prozess für die Palästinenser war«. Die Hamas sei »grausam« vorgegangen, aber »auch die größten Kriegsverbrechen bedeuten nicht, dass Völkerrecht und Schutz von Zivilisten außer Kraft« gesetzt würden, so ­Fischer. Auch zum Ukraine-Krieg betonte er, dass »wir verpflichtet sind, nachzudenken, wie der Krieg beendet werden kann«. Damit »das ganze nicht außer Kontrolle gerät«, müsse »auf das eine oder andere realistische Argument Russlands eingegangen werden«. In Österreich gäbe es dafür derzeit aber kein Verständnis: »Leider wird immer wieder mit falschen Argumenten an der Neutralität gekratzt.«

Der Politikwissenschaftler Gärtner betonte, dass geopolitische Überlegungen hinter dem Vorgehen von Hamas und Moskau stünden. Russland habe durch das Seidenstraßenprojekt Chinas an Einfluss verloren. Daher wolle das Land im Westen die Ukraine als Puffer zur NATO behalten. Seiner Meinung nach haben die Verhandlungen für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel den Angriff der Hamas ausgelöst: »In den Abraham Accords gibt es außer Lippenbekenntnissen keine Zugeständnisse für die Palästinenser.«

Wie Fischer im Fall des Kriegs in der Ukraine forderte Gärtner von Österreich eine aktive Rolle in der Friedensförderung: »Ein kleiner Staat kann Vorschläge machen, aber ich sehe seit Kreisky keine Versuche mehr von Österreich Vorschläge zu unterbreiten.« Ein rascher Frieden sei notwendig, denn »die Hamas kann Israel nicht vernichten, aber Israel kann die Hamas auch nicht vernichten«, glaubt Gärtner. Auch die EU sei nicht aktiv gewesen und »das einzige Dokument war dann das von Netanjahu, Kushner und Trump und die Palästinenser wurden außen vor gelassen«, kritisiert er weiter. Wie in der Ukraine brauche es daher eine politische Lösung: »Kriege werden dort beendet, wo Soldaten stehen.« Daher erwarte er »eine Teilung der Ukraine«. Sein Wunsch: ein neuer Wiener Kongress nach dem Ukraine-Krieg. Damals, 1815, wurden Schweiz und Belgien neutrale Staaten. Er hoffe, dass auch die Ukraine ein neutraler Staat werde, »ohne NATO und ohne russische Truppen«.

Dazu braucht es jedoch Willen und Visionen. Staaten wie Österreich, die einst Orte diplomatischer Verhandlungen waren, hätten keine eigenständige Außenpolitik mehr: »Österreich hat keine Nahostpolitik«, meint Fischer. »Das Einzige, was es gab, waren Besuche von Sebastian Kurz bei Netanjahu. Die beiden haben sich prächtig verstanden.« Der Rechtsruck in Israel mache ihm Sorgen. Er sehe die Zukunft daher wenig optimistisch: »Nicht alle Konflikte enden mit einem Friedensschluss, sondern manche enden damit, dass eine Kriegspartei ausblutet.«

Weniger pessimistisch zeigte sich Gärtner. Neutralität sei auch ein Modell für Georgien und Moldau. Im März 2022 hätten der Neutralität der Ukraine alle Konfliktparteien bei Verhandlungen in Istanbul zugestimmt: »Es scheiterte an den Sicherheitsgarantien.« Neutralität werde in Friedenszeiten kaum verletzt: »Sie schützt vor Konflikten, es braucht keine Sicherheitsgarantien.« Die Ukraine sei jedoch nicht neutral gewesen. »Der NATO-Beitritt wurde schon 2014 in die Verfassung aufgenommen«, erzählte er. Das Thema Neutralität und Frieden müsse dennoch am Leben gehalten werden, denn: »Wer hätte in den 1950ern gedacht, dass es 1975 zum Helsinki-Abkommen und der Entspannung kommt?« Weiter fügte er hinzu: »NATO-Artikel 5 über die Beistandspflicht gilt mittlerweile auch gegen China. Daher bin ich lieber neutral.«