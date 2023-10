Jon Nazca/REUTERS Im Palast der Löwen: Die Vertreter der Europäischen Politischen Gemeinschaft besuchen die Alhambra (Granada, 5.10.2023)

Die Euphorie, die noch im Juni beim zweiten Gipfel der »Europäischen Politischen Gemeinschaft« (EPG, siehe Randspalte) auf einem moldauischen Schloss herrschte, ist verflogen. Über das dritte Treffen, das am 5. Oktober in Spanien stattfand, berichteten nur wenige Zeitungen, ihre Kommentare waren zumeist sarkastisch. Die FAZ titelte »Sprachlosigkeit in Granada« und schrieb: »Krisen gibt es in Europa genug, doch das Treffen der Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada bringt keine Fortschritte. Es bleibt bei Appellen an den Gemeinschaftsgeist.« Die englischsprachige Springer-Zeitung Politico schrieb, die EPG habe das Treffen »mit einem Wimmern« beendet.

Die Ergebnisse waren mehr als mager. FAZ-Korrespondent Thomas Gutschker berichtete: »Als Beispiel fiel Beamten nur ein, dass vier Nichtmitglieder nun ihre Gaseinkäufe mit der EU koordinieren. Es gab auch allerlei bilaterale Kontakte, dafür wird immer ein großes Zeitfenster am Nachmittag reserviert. (…) Dazu passte, dass Spanien die Abschlusspressekonferenz kurzerhand absagte. Zur Begründung hieß es, Sánchez und der nächste Gastgeber, der britische Premierminister Rishi Sunak, hätten sich nicht auf ein gemeinsames Format verständigen können.«

Militäraktion Aserbaidschans

Vor allem aber erwischte die Militäraktion Aserbaidschans gegen Bergkarabach die EU-Strategen auf dem falschen Fuß. Die Vorgeschichte: Im Juli 2022 hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Baku ein Gasabkommen unterzeichnet und dabei gemäß den doppelten Standards der Wertegemeinschaft erklärt, die EU wolle sich neuen »zuverlässigen Energielieferanten« zuwenden. Präsident Ilham Alijew, dessen Familie den Ölstaat schon vor dem Ende der Sowjetunion 1991 zu plündern begonnen hatte, und von der Leyen kündigten an, über den südlichen Gaskorridor solle innerhalb von fünf Jahren doppelt soviel Gas im Jahr geliefert werden wie bisher. Die EU-Politikerin bescheinigte dem Land zudem ein »enormes Potential« bei erneuerbaren Energien.

Kurz vor dem EPG-Gipfel in Granada startete Baku aber am 19. September eine großangelegte Militäroffensive gegen die Republik Arzach auf dem Gebiet von Bergkarabach, das völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört. Die Gründung der Republik war das Ergebnis eines blutigen Bürgerkrieges zwischen 1988 und 1994. Er endete mit der Vertreibung von mehr als 700.000 Aserbaidschanern aus Armenien und Bergkarabach und der von etwa 300.000 Armeniern aus Aserbaidschan. Auf beiden Seiten wird seitdem nach Rache gerufen.

Am 20. September wurde auf Vermittlung des russischen Friedenssicherungskommandos in Bergkarabach eine Einigung über die Einstellung der Feindseligkeiten erzielt, und Aserbaidschan hielt am 21. September ein erstes Treffen mit Vertretern der Bergkarabach-Armenier ab. Dennoch flüchtete in den folgenden Tagen fast die gesamte armenische Zivilbevölkerung Arzachs nach Armenien. Am 2. Oktober fanden Journalisten und eine UN-Beobachtermission nur noch verlassene Ortschaften vor. Von den etwa 120.000 armenischen Bewohnern Arzachs waren höchstens noch 1.000 geblieben. Das EU-Parlament sprach von einer »ethnischen Säuberung« und forderte Sanktionen gegen Baku. Frankreich sicherte Armenien umfangreiche Waffenhilfe und Finanzen zu.

Absage Alijews

In Granada sollte nun am 5. Oktober zwischen Baku und Jerewan vermittelt werden, aber Alijew sagte einen Tag zuvor ab. Sein Verbündeter Recep Tayyip Erdoğan kam auch nicht und begründete sein Fernbleiben mit einer Erkältung. Es handelte sich offensichtlich um eine politische Verschnupfung und Desinteresse an der EPG. Denn Alijew erklärte, unter den Teilnehmern in Granada herrsche eine »aserbaidschanfeindliche Atmosphäre«. So kam lediglich ein Treffen von EU-Ratschef Charles Michel, Bundeskanzler Olaf Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Armeniens Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan zustande.

Es lief ab wie in einer Räuberhöhle. Paschinjan wurden Investitionen in Höhe von zwei Milliarden Euro angeboten, wenn, so die FAZ, im Gegenzug »Armenien jetzt die Zollunion und das Militärbündnis mit Russland aufgibt.« Das Muster ist bekannt. So ähnlich wurde 2013 auch dem ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch die EU-Pistole auf die Brust gesetzt, den Rest besorgten damals die vor allem von den USA finanzierten faschistischen Schlägertrupps auf dem Kiewer Maidan. Der amtierende Vollstrecker des Putsches vom Februar 2014, Wolodimir Selenskij, wurde nach Granada eingeflogen. Selenskijs Botschaft bestand dort wie stets aus der Forderung: mehr Waffen, mehr Geld. Er erhielt in Granada allerdings lediglich ein paar Durchhalteaufmunterungen. Eine Zusage für deutsche »Taurus«-Marschflugkörper verweigerte Scholz aber erneut.

Der Konflikt um Bergkarabach schwelt weiter. Am Donnerstag sprach Armenien bei einer Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag erneut von »ethnischen Säuberungen«. Immerhin zitierte der Wiener Standard am Donnerstag Paschinjan: »Die Wahrscheinlichkeit, dass in zwei bis drei Monaten ein Friedensvertrag unterzeichnet wird, liegt bei 70 Prozent.« Geht offenbar ohne EPG.