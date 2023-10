Milde Urteile für rechte Angreifer

Bernd Friedel/imago Landgericht in Cottbus

Zum Ende des Prozesses nach dem Cottbuser Silvesterangriff am 1. Januar 2018 heißt es seitens des Vereins Opferperspektive:

Fast sechs Jahre nach dem brutalen Silvesterangriff in Cottbus am frühen Neujahrsmorgen 2018 auf drei Geflüchtete endet der langwierige Prozess am Landgericht mit erwartungsgemäß milden Urteilen. Trotz mangelhafter Ermittlungsarbeit der Polizei erkennt das Gericht eine rassistische Motivation der Täter an.

Von den sieben Angeklagten wurden fünf verurteilt, während zwei Personen freigesprochen wurden. (…) Das Landgericht erkennt in seinem Urteil die rassistische Motivation der Angreifer an. Diese wurde noch während des Prozesses in Zweifel gezogen. (…) Die Staatsanwaltschaft war in ihrem Plädoyer von einer rassistisch motivierten Tat ausgegangen, und hatte dies als strafverschärfend gewertet. Die Polizei hingegen glaubte die Erzählung der Angeklagten, ohne sie tiefergehend zu prüfen. Der leitende Ermittlungsbeamte äußerte sich in der Hauptverhandlung dahingehend, dass es Berufserfahrung sei, dass Männer aus bestimmten Kulturkreisen zu solchen Handlungen neigen würden. (…) »Es ist zutiefst ärgerlich, dass die Polizei in diesem Fall keine ernsthafte Ermittlungsarbeit geleistet hat. Das vorurteilsbehaftete Vorgehen der Polizei hat hier eine echte Aufklärung der Hintergründe der Tat behindert«, äußert sich Joschka Fröschner, zuständiger Berater der Opferperspektive. Die Opferperspektive kritisiert die im Gerichtsbezirk Cottbus bekannt langen Verfahrensdauern, die strafmildernd für die Täter wirken und gleichzeitig äußerst belastend für die Betroffenen sind.

Mehriban Özdogan, Gültaze Aksevi und Mehtap Yildirim haben am Freitag in einer Erklärung ihren Austritt aus der Partei Die Linke und der Fraktion Die Linke Bochum begründet:

Die Parteispitze hat Die Linke auf einen katastrophalen Kurs gebracht. Wir sehen die Fehlentwicklungen als nicht mehr korrigierbar an und ziehen deshalb die nötigen Konsequenzen. Es ist für uns sehr bedauerlich, dass sich die Parteispitze mit ihrer Politik weit vom Programm entfernt hat. Wir kritisieren insbesondere drei Punkte:

1. Die selbstzerstörerische Sanktionspolitik der Ampel, die folglich die Lebenssituation der großen Bevölkerungsteile durch die hohen Preise massiv verschlechtert, wird von der linken Spitze mitgetragen. Teilweise wird sogar noch eine Verschärfung dieser unsozialen Politik eingefordert, die insbesondere auch Migrantinnen und Migranten trifft. Dies steht sowohl im Widerspruch zum Programm der Linken, als auch gegen das Selbstverständnis einer linken Partei als soziale Kraft.

2. Die Forderungen aus der Parteispitze nach Waffenlieferungen an die Ukraine stehen im Widerspruch zu einer konsequenten Friedenspolitik und der friedenspolitischen Programmatik der Linken. Wir können nicht weiterhin Mitglied in einer Partei sein, deren führende Vertreter sich für Waffenexporte in ein Kriegsgebiet einsetzen.

3. Der pluralistische Charakter der Linken wurde aufgegeben. Die Parteispitze macht Die Linke zu einer Sekte. Das ist der Weg in den Untergang, den wir nicht mittragen wollen. Dieselbe Entwicklung sehen wir auch in Bochum.

Wir werden weiter, auch im Rat in Bochum, für eine Politik streiten, für die wir von den Bürgerinnen und Bürger gewählt wurden. Deshalb werden wir ab sofort eine eigene Fraktion im Rat der Stadt Bochum mit dem Namen »Frieden, Arbeit und soziale Gerechtigkeit« (FASG) gründen.