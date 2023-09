Wo ist die Jugend?

Zehntausende Jugendliche feierten Jeremy Corbyn 2017 wie einen Popstar auf dem größten Musikfestival Englands. In Glastonbury war der damalige Labour-Chef am Höhepunkt seiner Popularität. Heute ist die Euphorie verflogen. »Wenn es eine Schwachstelle bei der Veranstaltung der Kampagne ›Stop Starmer‹ am Samstag gab, dann war es das Alter der Anwesenden«, sagte Eric Jarvis von der Plattform OCISA im jW-Gespräch (siehe Keller).

Linke Initiativen werden von langjährigen, erfahrenen Aktivisten und ehemaligen Labour-Mitgliedern oder etablierten Ortsgruppen getragen, die von Starmer aus der Partei geschmissen wurden. So sind Liverpool, Leicester East und Bolton North East nicht mehr Teil der Partei und machen als Unabhängige weiter.

In Bolton North East führt Leigh Drennan, ein Unison-Gewerkschaftsaktivist und ehemaliges Momentum-Mitglied, die Gruppe. Er ist einer der wenigen, die noch von Momentum, der wichtigen Kampagnengruppe zur Unterstützung Corbyns, dabei sind.

Die Momentum-Aktivisten kamen aus Single-issue-Gruppen, wie Kampagnen, die sich um ein Thema kümmern – genannt werden: Tierschutz, Umwelt, Feminismus oder Migration. Sie hätten in Corbyn Hoffnungen gesteckt, doch wären keine bewussten linken Aktivisten mit breiterem politischen Bewusstsein gewesen, schätzte Jarvis ein: »Sie gehen nun dorthin zurück, von wo sie gekommen sind. Ihre Energie ist immer noch da, aber sie wissen nicht, wohin sie diese richten sollen«, erklärt er und verwies auf ein weiteres Problem: »Wir sind eine andere Generation, in den sozialen Medien kommen wir an sie nicht ran.«

Starmer hat angekündigt, nach den nächsten Wahlen das Problem der Verschuldung vieler Studierender aus der Arbeiterklasse infolge der hohen Studiengebühren in England nicht angehen zu wollen. Hier hofft OCISA ansetzen zu können und junge Leute zu gewinnen. (dr)