Ben Birchall/PA via AP Fehlende Wartungsarbeiten, eine Katastrophe mit Ansage (Aberdeen, 13.8.2020)

Ein schottisches Gericht verurteilte Network Rail (NR) am vergangenen Freitag zu einer Geldstrafe von 6,7 Millionen Pfund Sterling (7,5 Millionen Euro). Das Unternehmen ist für die Infrastruktur der Bahn verantwortlich und somit auch für einen folgenschweren Unfall. Am 12. August 2020 entgleiste ein Passagierzug im Nordosten Schottlands bei Carmont, westlich von Stonehaven: Drei Personen, darunter der Lokführer, starben. Sechs weitere wurden verletzt, drei davon schwer. Das Unglück hätte verhindert werden können – Kürzungen bei Finanzmitteln für Qualitätsstandards durch NR gelten als mitursächlich.

Das Unternehmen hatte sich am Donnerstag schuldig bekannt, tags darauf urteilte das Gericht in Aberdeen. Sicherheitsmängel hätten vor drei Jahren zu der Entgleisung geführt. In der verlesenen NR-Erklärung hieß es, dass mehrere Versäumnisse Fahrgäste und Bahnarbeiter gefährdet hätten, als extreme Regenfälle Steine und Kies über die Gleise spülten. Dadurch entgleiste der Passagierzug und stürzte einen Hang hinunter. Der Lokführer Brett McCullough (45), der Schaffner Donald Dinnie (58) und der Passagier Christopher Stuchbury (62) kamen bei dem Unfall ums Leben. NR-Anwalt Peter Gray sagte nach der Urteilsverkündung gegenüber Associated Press, die Tragödie habe den Betreiber »bis ins Mark« erschüttert: »Im Namen von Network Rail spreche ich den Familien mein tiefstes Mitgefühl aus«.

Das Urteil erging, nachdem Angehörige der Opfer und eines Überlebenden vor Gericht über die Folgen berichteten – und die Bahngesellschaft für die Unterlassungen verantwortlich machten. »An diesem Tag im Jahr 2020 wurden unsere Leben auseinandergerissen«, sagte Diane Stuchbury über den Tod ihres Mannes, der sich an ihrem Hochzeitstag ereignete. »Er und ich wurden unserer gemeinsamen Zukunft als Familie beraubt.«

Der geschäftsführende NR-Direktor, Mark Hynes, schrieb am Freitag auf der Onlineplattform X (vormals Twitter), sein Unternehmen habe es versäumt sicherzustellen, dass die Entwässerungsanlagen der Gleise ordnungsgemäß saniert wurden. Außerdem sei NR schuld daran, dass trotz der »biblischen« Regenfälle an jenem Tag, wie es der Staatsanwalt bezeichnete, die Warnsignale nicht umgestellt wurden.

Lokführer McCullough fuhr knapp unter der zulässigen Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern, als er einen Signalgeber fragte, ob er langsamer fahren müsse. Ihm wurde gesagt: »Nein, alles ist in Ordnung«, berichtete Staatsanwalt Alex Prentice. Als McCullough einen Felsen vor sich sah, zog er die Notbremse, doch es war zu spät. Der Zug entgleiste und rutsche ab.

NR-Direktor Hynes behauptete, sein Unternehmen würde aus dem Unfall »lernen und ständig daran arbeiten, die Bahn sicherer zu machen«. Dem widersprach die Eisenbahngewerkschaft RMT in einer Mitteilung nach Urteilsverkündung. Sie bekräftigte darin ihre Forderung nach einem Ende der »kontinuierlichen Kürzungen bei der Instandhaltung und Erneuerung der Schienen«. Fernerhin enthält ein Bericht der Kommission zur Untersuchung von Bahnunfällen über die Zugentgleisung aufgrund schlechter Entwässerungsarbeiten 20 Empfehlungen zur Verbesserung der Eisenbahnsicherheit, die jedoch weitgehend ignoriert wurden, kritisierte RMT. Network Rail stimmte zunächst der Bildung von Entwässerungsteams zu, um die Probleme zu beheben, die die Entgleisung verursacht hatten, »hat die Pläne jedoch inzwischen aufgegeben und behauptet, es wäre dazu nicht verpflichtet«, so RMT weiter.

Und RMT-Generalsekretär Mick Lynch sagte, dass das Unternehmen »weitreichende Kürzungen bei Wartung und Erneuerung plane«, obwohl es wegen Versäumnissen bei Bau, Inspektion und Wartung schuldig gesprochen wurde: »Anstatt das öffentlich finanzierte Unternehmen mit einer Geldstrafe zu belegen, sollte Network Rail gezwungen werden, die permanenten Sparmaßnahmen zu stoppen, die unweigerlich zu einer Gefährdung der Bahnangestellten und der Fahrgäste führen«, forderte Lynch.