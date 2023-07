Andere Akzente

frontalvision.com/imago Der historische Stoff: In einer Textilfabrik irgendwo in der DDR im Mai 1960

Wenige Publikationen zur neueren Geschichte lösen einen solchen Wirbel aus wie Katja Hoyers »neue Geschichte« der DDR. Zuerst in Großbritannien erschienen, wo die 1985 in Guben geborene Autorin lebt, fand es dort eine interessierte, überwiegend lobende Aufnahme. Hierzulande hingegen stieß es hinein in die nicht abreißenden Auseinandersetzungen um den noch immer »anders« tickenden deutschen Osten. Die Reaktionen auf das Buch reichen von Totalverrissen und regelrechten Herabwürdigungen über Mängel sichtlich überbetonende Kritiken bis zu betonter Zustimmung und hoher Anerkennung. Geradezu grotesk agierte die ansonsten vom Rezensenten geschätzte Wochenzeitung Der Freitag. In der Ausgabe vom 11. Mai bekundete der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk ganzseitig seine vollständige Ablehnung der Arbeit Hoyers. Eine Woche später ließ das Blatt eine völlig unkritische Ehrenrettung auf der Titelseite folgen. Die Verdienste und die Grenzen der Autorin, die Frage nach dem Neuigkeitswert und den Lücken dieses Buches rückten hier und anderswo in den Hintergrund. Halten wir uns also vor allem an den gedruckten Text.

Nicht »bahnbrechend«

Der deutsche Verlag hat das Buch als »bahnbrechend« beworben. Das ist denn doch des Guten zuviel: Zu so einem Urteil kann nur gelangen, wer nichts davon weiß, was bislang geleistet wurde, um ein ausgewogenes, auf Tatsachen gestütztes Bild der DDR-Geschichte zu erarbeiten. Das liegt auch und vor allem daran, dass entsprechende Quellenveröffentlichungen, Autobiografien, Memoiren, Zeitzeugnisse, Studien und übergreifende Darstellungen von den Zuständigen für politische Bildung und von der etablierten Historikerzunft ignoriert worden sind.

In Hoyers Buch lässt sich nicht viel finden, was sich nicht auch anderswo seit geraumer Zeit lesen ließe. Ihr Verdienst ist, dass sie als Vertreterin der nachgewachsenen Historikergeneration vieles gebündelt hat. Sie lässt eine Vielzahl ostdeutscher Stimmen zu Wort kommen. Die von ihr ausgewählten Ereigniskomplexe folgen einer groben Chronologie. Sie beginnen in der Regel mit einer Episode oder einer Schilderung typischer Geschehnisse. Das verleiht dem Buch einen hohen Grad von Anschaulichkeit und macht es gut lesbar. Sein Erfolg beruht sicher nicht zuletzt auf dieser Art der Darbietung geschichtlicher Abläufe. Allerdings fungieren diese Zeitzeugnisse nicht als Fundus einer Analyse mit der von der »Oral History« entwickelten Methodologie. Sie dienen – eingebettet in ein vorgegebenes Gerüst – als Belege und Illustrierungen. Es ließen sich in vielen Fällen auch Zeugnisse anführen, die andere Akzente setzen.

Was da auf über 500 Seiten geboten wird, lässt sich im einzelnen hier nicht wiedergeben. Meines Erachtens hat die Verfasserin die wichtigsten Stationen des Weges der DDR aufgegriffen und die weichenstellenden Entscheidungssituationen zutreffend erfasst. Sie folgt nicht dem Narrativ vom Niedergang der DDR auf Raten, sondern zeigt Verständnis für die wellenförmige Entwicklung mit Höhen und Tiefen. Es werden auch Verbindungen zu globalen Einflüssen und weltwirtschaftlichen Turbulenzen hergestellt. Ihre Beschreibungen und Interpretationen heben sich von denen der deutschen Mainstreampublizistik dadurch ab, dass sie tiefer in die Handlungsspielräume der DDR eindringt, nach Motiven und Intentionen ihrer Politiker sowie nach Ursachen von Befindlichkeiten und Verhaltensweisen von DDR-Bürgern fragt. Der Leser sollte selbst entscheiden, inwieweit er im einzelnen ihren Schilderungen und Erklärungen folgt.

Der Vorwurf, Hoyer habe Machtmissbrauch, Repressionen und geschehenes Unrecht verharmlost oder unterbelichtet, ist völlig abwegig. Sie geht auf diese schlimme Hypothek wiederholt ein. Dabei verweist sie auf die im Machtapparat der DDR vorherrschende »Sicherheitsparanoia«, die sie auf die persönlichen Erfahrungen der meisten führenden Politiker und Funktionäre unter der faschistischen Diktatur, aber auch während der Stalinschen »Säuberungen« und auf das Trauma der Junirevolte 1953 zurückführt. Ihre These, dass Vorstöße dissidentischer Kräfte nicht selten überhaupt erst durch die völlig überzogenen Reaktionen der Sicherheitsorgane an Bedeutung gewonnen haben, sollte ernst genommen werden.

Vieles fehlt

Eher ließe sich fragen, ob nicht andere Seiten der DDR-Realität unterproportional berücksichtigt sind. Denn so manche den ostdeutschen Staat charakterisierenden emanzipatorischen Leistungen, mit denen er der Bundesrepublik weit voraus war, tauchen im Buch gar nicht auf, so das bereits im ersten Jahr der DDR erarbeitete Gesetzeswerk (Jugendförderungsgesetz, Gesetz über Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau, Landarbeiterschutzgesetz, das Gesetz der Arbeit mit einem verbürgten »Recht auf Arbeit«, Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölkerung), das Verbot der Prügelstrafe an Schulen, die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters, die Reform der Rechtsprechung durch ein bürgernahes Zivil-, Familien- und Arbeitsrecht, die Verhandlung geringfügiger Delikte in Konfliktkommissionen, die Streichung des Homosexualität unter Strafe stellenden Paragraphen 175). Erwähnung hätten auch verdient die frühzeitige Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die Tatsache, dass die DDR über die einzige deutsche Verfassung verfügte, die durch eine Volksabstimmung bestätigt wurde, und der missachtete Verfassungsentwurf des Runden Tisches.

Leider hat Hoyer einen Einstieg gewählt, der die Entstehungsbedingungen der DDR nicht ausgewogen erklärt. Als Vorgeschichte der DDR werden ausschließlich die Erfahrungen deutscher Kommunisten während des Faschismus und der »Säuberungen« behandelt. Alle anderen historischen Stränge, die in die DDR und die deutsche Zweistaatlichkeit einmündeten, bleiben außen vor. Das setzt sich auch im nächsten Kapitel fort, wo der Leser nichts darüber erfährt, dass nach Kriegsende in allen politischen Lagern nachgedacht wurde: Wie konnte das geschehen? Wen trifft die Schuld? Auf welchen Fundamenten ist das künftige Deutschland zu errichten? Und die dominierenden Antworten tendierten zunächst in Ost und West eher zu antikapitalistischen Transformationen. Die knappen Ausführungen zur Spaltung Deutschlands sind von einer befremdlichen Einseitigkeit und entlasten jene politischen Kräfte, die den Weststaat aus der Taufe gehoben haben. Unter dem Strich werden weder die empörten Verrisse noch unkritische Lobhudeleien dem Buch gerecht. Ihm sind vorurteilsfreie Leser zu wünschen.