Grüner Spargel mit Zitronenbuttersauce

Es ist nicht alles schlecht, was aus Amerika kommt. Die »Muppet Show« zum Beispiel oder die Menschenrechte. Wobei die »Muppet Show« immerhin hält, was sie verspricht. Bei den meisten Native americans (vulgo »Indianer«) oder den Nachfahren von versklavten afrikanischen Menschen dürfte die Lektüre der 1789 beschlossenen »Bill of Rights« indes die Frage aufwerfen: Wann ist es denn soweit? Leute wie der kürzlich verstorbene Entertainer Harry Belafonte haben viel dafür getan, die Sache zu beschleunigen, aber das Ziel ist noch lange nicht erreicht.

Weil Alliterationen schön sind, sei noch etwas Drittes mit M genannt, das aus den Vereinigten Staaten kommt und gut ist. Es handelt sich um nichts Geringeres als den 1. Mai als Kampftag der Arbeiterbewegung. Kenner der Szene wissen Bescheid, aber aus gegebenem Anlass hier noch mal die Historie in Kürze: 1886 kam es in Chicago während eines mehrtägigen Streiks, der am 1. Mai begann, zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen demonstrierenden Arbeitern und der Polizei. Insgesamt starben dreimal so viele Arbeiter wie Polizisten. August Spies, Herausgeber der Arbeiterzeitung und Redner bei den Protesten auf dem Haymarket, wurde zusammen mit vier Anarchisten hingerichtet, weil man ihnen zu Unrecht eine Bombenexplosion anlastete. Drei Jahre später, im Juli 1889, erklärte der Gründungskongress der Zweiten Internationale den 1. Mai zum Gedenktag an die Opfer der Haymarket Riots. Der Beginn der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung und die Überwindung von »Rassenschranken« innerhalb dieser Organisationen ist auch Thema in dem Film »The Killig Floor« von Elsa Rassbach, 1984, der immer wieder in ausgewählten Häusern gezeigt wird.

Unserer Tage schauen wir neidisch zu den »faulen« Franzosen, die ihre sozialen Errungenschaften vehement mit Streiks und Protesten verteidigen und sich nicht wie die »fleißigen« Deutschen immer wieder wegnehmen lassen. Denn wer sich beugt, ist nur zu faul zum Kämpfen!

Ungeachtet dessen lieben beide Nationen Spargel:

Asperges vertes, sauce au citron – Grüner Spargel mit Zitronenbuttersauce

120 g Butter würfeln und in den Gefrierschrank stellen. Ein Kilo grünen Spargel im unteren Drittel schälen, die Enden abschneiden und waschen. In wenig Salzwasser bissfest garen. Eine Schalotte schälen, fein würfeln, in einem Topf mit 25 g Butter andünsten und mit 100 ml trockenem Weißwein und 100 ml Gemüsebrühe ablöschen. Bei mittlerer Hitze einkochen lassen. Den Topf mit den Schalotten vom Herd nehmen und mit einem Schneebesen die eiskalte Butter unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und etwas abgeriebener Zitronenschale abschmecken. Den Spargel mit der Zitronenbuttersauce übergießen. Dazu ein Lachsfilet grillen und/oder junge Kartoffeln kochen.

Als Dessert Tarte aux myrtilles – Heidelbeertörtchen

Zum Bäcker gehen, Heidelbeertörtchen verlangen und vorsichtig transportieren, damit das Johannisbeergelee, das über die Heidelbeeren gezogen wurde, nicht an dem Verpackungspapier kleben bleibt. Zum Abschluss das Gute aus den USA mit dem Besten verbinden – die legendäre »Muppet Show«-Folge mit Harry Belafonte schauen: https://archive.org/details/tms315FULL.