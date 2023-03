Gesetzte Prioritäten

Kabir Jhangiani/IMAGO/NurPhoto G20-Tagungsort in Neu-Delhi

In klarer Voraussicht dessen, was da zu kommen drohte, hatte sich Indiens Premierminister Narendra Modi vorab mit deutlichen Worten an die G20-Außenminister gewandt, die am Donnerstag in Neu-Delhi zusammengekommen waren. Die Welt befinde sich in einer höchst dramatischen Lage, rief Modi in Erinnerung: Kaum sei die Pandemie halbwegs überstanden, da sei mit dem drastischen Anstieg der Energiepreise und mit dem Mangel an Getreide schon die nächste globale Krise eskaliert. Die G20 seien ein Format, in dem man sie bekämpfen könne. Dazu allerdings benötige es zumindest eine gewisse Einigkeit. »Wir sollten nicht zulassen, dass Dinge, die wir nicht zusammen lösen können, denen im Weg stehen, die wir lösen können«, mahnte Modi. Die G20 sollten sich »nicht darauf konzentrieren, was uns spaltet, sondern auf das, was uns eint«. Dies jedenfalls wünschten sich diejenigen, die bei den G20 nicht mit am Tisch säßen, für die aber die G20 eine Mitverantwortung trügen: die armen Länder des globalen Südens.

Nun, es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, was die G20 sind. Offiziell hat Modi völlig recht: Das Format ist kein Kaffeekränzchen und kein Lesekreis, sondern ein Zusammenschluss, der ganz konkrete Beiträge leisten soll, globale Probleme zu lösen. Das jedenfalls war der Zweck, zu dem die westlichen Mächte auf ihn zurückgriffen, als sich 2008 herausstellte, dass die G7 – ihrem Selbstverständnis nach lange eine Art Lenkungsausschuss der Weltpolitik – nicht mehr in der Lage waren, die große Finanzkrise allein zu bewältigen: Sie waren auf die G20 angewiesen. Ihr Ziel lautet seither, die Geschicke des Globus nun halt stärker über das größere der beiden G-Formate zu steuern. Maßgeblich aber sind dabei stets die eigenen Interessen. Und da zeigt sich: Indien mag noch so sehr für den gemeinsamen Kampf gegen schwere globale Krisen plädieren; für den Westen hat heute etwas anderes die höchste Priorität, nämlich die Rettung seiner schwindenden globalen Dominanz.

Vorrang hat also nicht der Kampf gegen die hohen Energiepreise und den Getreidemangel, die zahlreiche arme Länder gravierend schädigen. Vorrang hat der unablässige Versuch, Russland zu isolieren. Deshalb kam ein Verzicht darauf, den Ukraine-Krieg in der Abschlusserklärung der Außenminister explizit zu verurteilen, für die westlichen Staaten nicht in Frage: lieber keine Erklärung als eine, die zugunsten des globalen Südens bei den eigenen Interessen Abstriche macht. Dumm nur, dass das einmal mehr zeigt, was dem Westen die Interessen des Südens tatsächlich bedeuten. Gerade erst hat sich in Berlin die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Westen mit den Russland-Sanktionen weltweit isoliert ist und den Süden irgendwie einbinden muss, will er seiner Isolation entkommen. Dass jetzt gleich die nächste offene Missachtung starker Interessen der ärmeren Länder folgt, das straft das jüngste demonstrative Werben um den Süden einmal mehr Lügen.